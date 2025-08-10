تصغير الأنف بالكونتور: خطوات بسيطة تبرز جمال ملامحك

الوكيل الإخباري- الهدف من الكونتور ليس تغيير ملامحك، بل تسليط الضوء على جمالها الطبيعي. ويمكنكِ عبر خطوات دقيقة وذكية إعادة تشكيل الأنف بصرياً من دون جراحة!



🧍‍♀️ بحسب شكل أنفك.. إليكِ الطريقة الأنسب:

الأنف المسطّح: خطان كونتور على الجانبين ودمج ناعم يمنحان مظهرًا أكثر تحديدًا.

الأنف العريض (المثلث): كونتور جانبي ولمسة هايلايتر أسفل الحاجب لتقليل العرض.

الأنف المنحني: هايلايتر في المنتصف لإبراز خط مستقيم وتخفيف الانحناءة.

الأنف المنتفخ: ركّزي الكونتور على الجوانب العلوية والسفلية، مع هايلايتر على الجسر.

الأنف الضيق: أضيفي الهايلايتر على جانبي الجسر لإضفاء عرض بصري.

الأنف غير المنتظم: لمسة هايلايتر بين الحاجبين فقط لمنح التوازن.



- خطوات الكونتور لتصغير الأنف:

ابدئي بالبرايمر والكونسيلر لتوحيد اللون.

ارسمي خطي كونتور على جانبي الأنف بلون أغمق بدرجة أو اثنتين من لون بشرتك.

ادمجي بلطف باستخدام فرشاة صغيرة.

هايلايتر في المنتصف من أعلى الأنف حتى منتصفه، لتوهّج طبيعي.



✨ لمسات ذكية حسب شكل الأنف:

الأنف الطويل: ركّزي الكونتور عند الطرف وتجنبي مد الهايلايتر للأسفل.

الأنف المعقوف: لا تضعي هايلايتر على النتوء، ووجّهي الإضاءة للجبهة.

الأنف المقلوب: تجنّبي الهايلايت أعلى الأنف وركّزي الكونتور على الجانبين فقط.



🧴 اختاري الأدوات المناسبة:

الفرشاة: صغيرة وناعمة لخطوط دقيقة.

الكونتور: بلون مطفي، بارد أو حيادي، وأغمق بدرجتين من بشرتك.

الهايلايتر: لمعة خفيفة أو مطفي حسب اللوك المطلوب.



💡 أنواع الكونتور:

بودرة: للمظهر الطبيعي والبشرة الدهنية.

كريمي: مرن وسهل الدمج، يناسب المبتدئات.

سائل: للبشرة الجافة ولمسة ندية، يدوم طويلًا.



تذكّري:

الأنف الجميل هو ما يليق بكِ أنتِ. الكونتور أداة تعزّز ثقتك دون أن تُخفي هويتك!

اضافة اعلان