تحت الأربعين.. 9 قواعد التزمي بها لحماية بشرتك من التجاعيد

الوكيل الاخباري - عندما تكونين في العشرينات أو الثلاثينات من عمركِ، يمكنكِ بسهولة الإفلات من تأثير نمط حياتكِ على بشرتكِ، لكن مع الاقتراب من عمر الأربعينات، يبدأ أسلوب حياتكِ المتبع خلال السنوات الماضية في الظهور على بشرتكِ، وتبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة في الظهور.

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من المؤكد أن نمط حياتكِ خلال فترة شبابكِ يجعلكِ أكثر عرضة لعلامات الشيخوخة، ويضعف صحة الجلد على المدى الطويل، من هنا فإن الوقاية هي أفضل من العلاج.



إليكِ كل ما يمكنك القيام به للحفاظ على بشرة ممتازة للسنوات المقبلة، ومنع ظهور التجاعيد في العشرينات والثلاثينات من عمركِ.



أهم القواعد للحفاظ على بشرتكِ لأطول فترة ممكنة:









1 . لا تكسري قواعد العناية بالبشرة:

بغض النظر عن مدى تعبكِ بعد ذلك اليوم الطويل من العمل واللقاءات مع الأصدقاء أو حتى مسؤولياتكِ مع الأطفال، لا تكسري أبداً القاعدة العليا للعناية بالبشرة، لذا يجب عليكِ إزالة مكياجكِ وتنظيف بشرتكِ وترطيبها جيداً قبل الذهاب إلى السرير.



2. قللي منتجات مكافحة الشيخوخة:

قد يبدو الأمر غير بديهي، لكن العديد من المنتجات المضادة للشيخوخة تحتوي على مكونات قوية تزيد استقلاب خلايا الجلد، وقد تكون نشطة للغاية بالنسبة للبشرة الأصغر سناً.



بدلاً من ذلك، احرصي على أن يكون روتينكِ بسيطاً يتضمن عدداً قليلاً من منتجات العناية بالبشرة، مثل: المنظف اللطيف والمرطب وواقي الشمس.



3 . جلسة تنظيف الوجه:

تنظيف الوجه بعمق في إحدى العيادات المتخصصة أمر لا بد منه في العشرينات والثلاثينات من عمركِ. في جلسات التنظيف العميق لا يتم تنظيف الأوساخ من مسامكِ لمنع ظهور حب الشباب فحسب، وإنما أيضاً يتم العمل بجد لمنع الشيخوخة المبكرة لبشرتكِ. حاولي قدر الإمكان الحصول على جلسة كل شهرين أو 3 أشهر على الأكثر.



4 . كريم العين أفضل صديق لكِ:

منطقة تحت العين هي المكان الأول الذي تبدأ به علامات الشيخوخة في الظهور، لذا تأكدي من استخدام كريم عيون جيد مضاد للشيخوخة ولطيف على الجلد، لمنع ظهور التجاعيد في هذه المنطقة.



5. العلاجات الطبية:

تعزز علاجات الإبر الدقيقة، والإجراءات الطبية الحديثة، إنتاج الكولاجين لمكافحة التجاعيد، للحصول على شيء أبسط، ويمكنكِ أيضاً تجربة التقشير المضاد للشيخوخة.



6. نظام غذائي صحي:

الوجبات الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وغير المرغوب فيها ستسرع عملية الشيخوخة بشكل طبيعي. من ناحية أخرى، تحافظ الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل: الخضروات الورقية الخضراء والفواكه والأفوكادو والتوت والسلمون، على بشرتك وتحارب الشيخوخة من الداخل إلى الخارج، وتقلل أيضاً تلف الخلايا.



7. البقاء رطبة:

الترطيب هو المفتاح لحل كل مشكلة جلدية تقريباً، إذا كنتِ لا تتناولين الكثير من الماء على مدار اليوم، فحاولي بقدر الإمكان تذكير نفسكِ من خلال التطبيقات المتخصصة في ذلك، أو وضع زجاجة الماء أمامكِ طوال اليوم.



8. لا تنسي الواقي الشمسي:

واقي الشمس هو الطريقة الأولى لمنع شيخوخة البشرة الشابة، ويجب عليكِ استخدام واقي الشمس كل يوم من أيام السنة، وليس فقط عندما يكون الجو مشمساً، وابحثي عن النوع المناسب لنوع بشرتكِ.



9. دورة نومكِ:

النوم بعمق أفضل ما تقدمينه لصحتكِ وبشرتكِ، لأنه في هذه الفترة يقوم جسمكِ وجميع خلاياه، بما في ذلك خلايا الجلد، بإصلاح نفسها من جميع الأضرار التي تمر بها في اليوم، لذا إن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالات الجلد، مثل: حب الشباب والإكزيما، وبالتأكيد تسريع عملية الشيخوخة.

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