قشور الرمان.. علاج طبيعي للحفاظ على نضارة البشرة

الوكيل الإخباري - الرمان، الفاكهة الغنية بالعصارة ليست مجرد طعمها لذيذ وتحظى بشعبية كبيرة بل أنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية مثل الألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين C و K والبروتين.



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ستندهشين من معرفة أنه ليس فقط بذور هذه الفاكهة مفيدة ولكن حتى قشورها تأتي مع بعض الفوائد لأنها غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، لذا فإن هذه القشور مفيدة في علاج الأمراض الجلدية المختلفة من ترطيب الجلد إلى تقليص المسام ومن علاج عدوى الجلد إلى تقليل العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد.









ترطيب البشرة



الجلد الجاف هو السبب الأساسي للعديد من المشاكل المتعلقة بالجلد مثل الأكزيما والاحمرار والطفح الجلدي والتحسس. وإن الحفاظ على ترطيب بشرتك جيداً لن يمنع هذه الحالات فحسب، بل يمنحك أيضاً توهجاً مغذياً ومرطباً يمنحك بشرة ناعمة ونضرة ومغذية. قشور الرمان هي عوامل ترطيب طبيعية تميل إلى ترطيب بشرتك وحبس الرطوبة التي تمنعها من أن تصبح جافة وباهتة.





يوفر الحماية من أشعة الشمس



تميل أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة إلى التسرب عبر جلدك وتتركه باهتاً ومتضرراً. تساعد قشور الرمان على حماية بشرتك من الأضرار البيئية والسموم. يساعد استخدام قشور الرمان للبشرة أيضاً على استعادة مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة جنباً إلى جنب مع توفير الرطوبة. حيث تتكون هذه القشور من عوامل فعالة للوقاية من الشمس تعمل بمثابة واقٍ طبيعي من الشمس. فهو لا يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس فحسب، بل يصلح الضرر الحالي الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية على الجلد.

يمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة



تتشكل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد لدى الكثير حيث انها تعتبر من علامات الشيخوخة ،وجميعنا نسعى للحصول على بشرة صافية ومشرقة.



نظراً لأن شيخوخة الجلد المبكرة يمكن أن تحدث بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، فإن استخدام مستخلص قشر الرمان يمكن أن يساعدك على تأخير هذه العلامات. يُعرف استخدام هذه التقشيرات لتعزيز البروكولاجين ومحاربة الإنزيمات التي تكسر كولاجين الجلد. يؤدي ذلك إلى تعزيز نمو خلايا الجلد مما يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة ويمنحك إشراقة شبابية.

يحارب حب الشباب