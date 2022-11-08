فوائد الترمس للبشرة لا تقف عند حدود محاربة الشيخوخة!

الوكيل الإخباري - يمكنك خلط الترمس مع مكونات أخرى لتعطيك ماسك طبيعي لتصفية البشرة وتنقيتها، ولهذا المكون فوائد لا تنتهي على البشرة وحتى الجسم. اخترنا ان نقدّم لك أقوى ماسك من الترمس للبشرة مع فوائده المذهلة:

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ماسك الترمس المطحون والنشا







المكونات

ترمس مطحون

نشا

ماء ورد



عصير ليمون



طريقة التحضير



ادمجي ملعقة من الترمس المطحون مع ملعقة من النشا.



ضعي القليل من ماء الورد.



امزجي المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد جدا.



وزعي هذا الماسك بشكل كامل على الوجه لمدة 20 دقيقة.



اغسلي الماسك و قومي بفرك الوجه جيدا، من ثم قومي بغسله بالماء الفاتر، مع وضع طبقة من الكريم المرطب للبشرة.



فوائد الترمس للبشرة



مستخلص الترمس الأبيض النشط أو كما يسمى lupinus albas هو مكون عالي الأداء معروف بخصائصه المضادة للشيخوخة وإعادة التشكيل والثبات.

يعيد الخصائص المرنة للجلد ويستهدف على وجه التحديد مناطق الجلد التي أصبحت مترهلة وفقدت لونها وبريقها.



الترمس هو نبات بري متوفر بسهولة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وروسيا وأوكرانيا.

ويعتبر نبات الترمس بأكمله مصدرًا حيويًا للجزيئات التي يمكن استخدامها في العديد من مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية.



تحفز مكونات الترمس الغني بالبروتين على خلق كولاجين عالي الجودة الذي يوفر مرونة ومتانة للأدمة.



تشمل فوائد الترمس للبشرة المساعدة على تجديد الطبقة الخارجية للبشرة وتقليل عمق التجاعيد وتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين ، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر شبابًا وأكثر نعومة ويقلل من التجاعيد الدقيقة ويحفز التئام الجروح ويقلل من البقع الداكنة.

تعمل هذه الببتيدات الموجودة في الترمس أيضًا على تعزيز إفراز الكولاجين مما يوفر لك فرصة للتخلص من التجاعيد والأعراض الأخرى المضادة للشيخوخة.



إن الاستخدام المنتظم للترمس سيمنحك بالتأكيد أفضل الفوائد ضد مشكلة حب الشباب، منخفضة في الدهون ، فالبذور تنتج زيتا نادرا. وفقا لدراسة ، فإن الكون جلوتين الموجود في مستخلص بروتين حبوب الترمس يساعد في خفض الكوليسترول المنتشر في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.