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الثلاثاء، 08-11-2022 02:07 م

خلطات لتصفية الوجه قبل وضع المكياج

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الوكيل الإخباري - للحصول على بشرة متوهجة، يمكن اتباع روتين يومي للعناية بها. ذلك الروتين عبارة عن منتجات طبيعية، اضافة الى نصائح يمكن اتباعها في تغير نمط حياتك.

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ضعي المرطب يومياً على بشرتك قبل وضع اي مكياج وطبقي خلطات البشرة هذه والتي ستعطيها مظهراً شبابياً ونضراً.

 



خلطة الكركم لتصفية الوجه

 

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

كما يقضي على الجذور الحرة الضارة التي تلحق الضرر بالجلد. كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على بشرتك نضرة ومتوهجة.


أنت بحاجة إلى:


ملعقة ونصف من مسحوق الكركم


4 ملاعق كبيرة دقيق الحمص


حليب او ماء

 


لتطبيق الخلطة:


اخلطي مسحوق الكركم مع دقيق الحمص.


أضيفي ما يكفي من الحليب أو الماء لتشكيل عجينة.


ضعي العجينة على وجهك ورقبتك.

 

اتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة.


اشطفي وجهك بالماء العادي.



خلطة زيت جوز الهند لتصفية الوجه


يحبس زيت جوز الهند الرطوبة في البشرة ويغذيها أيضًا بالأحماض الدهنية الأساسية.

 

كما أنه يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية ويعزز وظيفة حاجز الجلد .

 

كل هذه العوامل يمكن أن تجعل بشرتك متوهجة.

 


أنت بحاجة إلى:


زيت جوز الهند

 


لتطبيق الخلطة:


سخني الزيت قليلاً وضعيه على الوجه والرقبة.


دلكيه لبضع دقائق بحركات دائرية لطيفة.


اتركي الزيت طوال الليل.


يمكنك إضافة بعض السكر إلى الزيت واستخدامه كمقشر لتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع.

 

 

هيا

 

 

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