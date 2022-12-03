تعلّمي خطوات إزالة لون التان... لأنّكِ قد تحتاجين إليها يوماً ما

الوكيل الإخباري - من بين الأمور الجمالية المزعجة عند اللجوء إلى لون التان هو الحصول على نتيجة غير محبّبة: بقع بيضاء وسمراء في مختلف الجسم. قد يعود السبب إلى تطبيق مستحضرات Fake Tan بطريقة خاطئة، فيتمّ توزيع المنتج بطريقة غير متساوية. صحيح أنّكِ ستحصلين على مظهر غير ملفت، لكن ذلك لا يعني أنّه لا يمكنكِ التخلّص من Fake Tan، إذ هناك بعض الخطوات التي تساعدكِ في إزالة لون تان الجسم المزيف وغير الناجح واستعادة لون البشرة الطبيعي. إكتشفي ما هي وجرّبي واحدة منها على الأقلّ.



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خطوات للتخلّص من لون التان







1- اللجوء إلى حمام البخار للتخلّص من التان



الجلوس في غرفة البخار لمدّة 30 دقيقة، يساعد في التخفيف من التان، وذلك بفضل الحرارة والرطوبة. قومي بفرك البشرة بمنشفة مبلّلة بحركات دائرية لتقشيرها وتفكيك التان تدريجياً.





2- اللجوء إلى حمام زيت للتخلّص من التان



من بين الخطوات التي تخلّصكِ من Fake Tan هو نقع الجسم بمياه دافئة تحتوي على زيوت للجسم مثل زيت جوز الهند، زيت الأطفال أو زيت الزيتون. هذه الطريقة ستساهم في تفكيك خلايا الجلد الميّت التي اتّخذت الكثير من اللون، وذلك قبل تقشير الجسم.





3- تقشير البشرة للتخلّص من التان



تقشير البشرة هو المفتاح لإزالة تراكم التان. ما عليكِ فعله هو فرك البشرة بنعومة بأي منتج مناسب لنوع بشرتكِ أو اللجوء إلى مقشر معروف باسم Body Polish، من دون الشدّ بقوّة، إذ يسبّب ذلك في تهيّج الجلد. قومي بهذه الخطوة بعد نقع الجسم بالزيوت الطبيعية.



4- اللجوء إلى السباحة للتخلّص من التان



في الواقع إن السباحة تساعد في إزالة Fake Tan، وذلك بفضل مياه الكلور التي تفكّك اسمرار البشرة تدريجياً. طبعاً بعد ذلك، دلّكي جسمكِ أثناء الإستحمام بقفاز للتقشير لنتيجة فعّالة أكثر.



5- تطبيق مستحضرات خاصة للتخلّص من التان



تجدين في الأسواق مستحضرات خاصة تعمل على إزالة تان الجسم وتفكيك اللون. أنثري القليل منه على البشرة، بعدها امسحيها بقماش مبلّلة بعد انقضاء 5 دقائق.





6- اللجوء إلى بيكربونات الصوديوم للتخلّص من التان



إمزجي ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع القليل من زيت الأطفال والحامض.

دلّكي البشرة بالمزيج الذي حصلتِ عليه لبضع دقائق.

بيكربونات الصودا ستعمل على إزالة Fake Tan تدريجياً، أمّا الحامض فهو بمثابة مقشر.

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