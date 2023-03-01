تغييرات في نظامك الغذائي تساعدك على النوم بشكل أفضل ليلاً

الوكيل الاخباري - من أجل الحصول على نومٍ جيدٍ خلال الليل، فإنكِ تفعلين أي شيء، من تناول المكملات الغذائية إلى التأمل والحد من استهلاك الكافيين وحتى عد الأغنام.

اضافة اعلان



ولكن ما قد لا تدركينه هو أن سرّ الحصول على ما يكفي من الراحة يكمن فيما تأكلينه ومتى تتناولينه، حيث أظهرت الأبحاث مراراً وتكراراً أن نظامكِ الغذائي ونوعية النوم مرتبطان، مما يعني أن تغييرات نظامك الغذائي يمكن أن تساعدك على النوم، والعكس صحيح، إذ يمكن أن تؤثر جودة نومك في اختياراتك الغذائية.



والسبب في ذلك يعود إلى أن النوم مهم للمساعدة في تنظيم الهرمونات مثل اللبتين والجرلين، التي تؤثر في الشهية.



وليس فقط الأطعمة التي تتناولينها عند اقتراب وقت النوم يمكن أن تؤثر في نومك، بل إن ما تأكلينه طوال اليوم يمكن أن يلعب دوراً أيضاً.



ولحسن الحظ، هناك بعض التغييرات في النظام الغذائي والتي يمكنها مساعدتك على النوم.



تناولي وجبة الإفطار

تخطي الإفطار ليس خطوة مثالية عندما يتعلق الأمر بالنوم، إذ إن الإفطار المتوازن الذي ينخفض فيه السكر المضاف ويوفر الألياف أو الدهون الصحية أو البروتين هو الأفضل لإدارة الطاقة والسكر في الدم طوال اليوم.



تأكدي من حصولك على سعرات حرارية كافية

يتفق الخبراء على أنه لا يمكن تناول طعامٍ أقل من المفترض، أو عدم تلبية الكمية اليومية الموصى بها لبعض العناصر الغذائية، لأن ذلك يجعل من الصعب عليكِ الحصول على نومٍ مريح.







وغالباً ما يخلط الجسم بين الجوع والعطش والتعب، لذلك من الضروري أن تستهلك وجبات متوازنة ومتباعدة بشكل صحيح والبقاء رطبة جيداً لتحسين مستويات الطاقة لديك ودورة النوم.



كما أن حرمان جسمكِ من التغذية الكافية سيجعله يعمل بجد أو يجعلكِ تشعرين بالجوع أثناء الليل ويؤثر في دورة نومك.



اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً مع الكثير من الألياف

يقول الخبراء إن إحدى أفضل الطرق للتأكد من حصولك على نومٍ جيدٍ في الليل هي التأكد من حصولكِ على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمكِ، مما يعني تناول مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة ومصادر البروتين والخضروات والفواكه، حيث يمكن للعديد من العناصر الغذائية أن تدعم النوم، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والميلاتونين وفيتامينات ب.



اشربي عصير الكرز

يحتوي الكرز على مستوى عالٍ من الميلاتونين بالإضافة إلى خصائص مضادة للالتهابات قد يكون لها تأثير مفيد على النوم.



وفي الواقع، قد يتوجب عليك شربه قبل وقت النوم، إذ اكتشفت إحدى الدراسات أن البالغين الذين يعانون الأرق ناموا بشكل أسرع بعد شرب عصير الكرز.



فقط تأكدي من اختياركِ لعصير الكرز الطبيعي بنسبة 100% والخالي من السكر لجني فوائده.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج