تناولي بذور الشيا لخسارة الوزن

الوكيل الاخباري - دخلت بذور الشيا أو ما يعرف ببذور القصعين إلى نظامنا الغذائي نظراً لما تحويه من سعرات حرارية منخفضة وألياف وبروتين وغيرها من المواد التي تساعد على إنقاص الوزن.



ففي حال كنت تبحثين عن طريقة لخسارة الوزن، إليك كيف ستساعدك هذه البذور:



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تعتبر بذور الشيا مصدراً غنياً بالألياف ما يساعد على الشعور بالشبع عند تناولها بشكل منتظم، كما أنّها تحتوي على هرمون ينظّم الشهية.



يساعد تناولها أيضاً على تنظيم حركة التمثيل الغذائي للجسم وتسريعها، فهي تعمل على حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن والخصر.





تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من الأوميغا 3 التي تساعد في القضاء على السيلوليت.



تعمل على امتصاص السوائل من الجسم، كما أنّها تفرز هرموناً يسهل عملية الهضم.



يمكنك إضافة هذه البذور إلى أي طبق من الطعام فلا طعم لها.

بالإضافة إلى ما سبق، تتمتع هذه البذور بالمنافع التالية:





هي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.



هي مصدر مهم للطاقة.



تعمل على تحسين الذاكرة والتركيز.



تنظم مستوى السكر في الدم، لذلك ينصح مرضى السكري بتناولها.



تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم المهمة لصحة العظام والأسنان.

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