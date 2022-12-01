تنميل الوجه ... إحذري منه !

الوكيل الإخباري - يشير التنميل إلى فقدان الإحساس في أي جزء من جسمك. التنميل على وجهك ليس حالة، ولكنه عرض لشيء آخر . ترتبط معظم أسباب خدر الوجه بضغط أعصابك أو تلفها. إن الشعور بالخدر في وجهك من حين لآخر ليس بالأمر غير المعتاد، على الرغم من أنه قد يكون غريبًا أو حتى مخيفًا. تعرفي على المزيد من أسباب الخدر في وجهك والأسباب المقلقة.

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مرض الهربس النطاقي



هذه العدوى التي تصيب الأعصاب الناتجة عن نفس الفيروس الذي يسبب لك جدري الماء. يمكن أن يتسبب القوباء المنطقية في حدوث طفح جلدي مؤلم على جانب واحد من وجهك أو جسمك. في بعض الأحيان ، يحدث ذلك حول عين واحدة. قبل ظهور الطفح الجلدي بحوالي 1-5 أيام ، قد تشعرين بألم أو حرقان أو حكة أو وخز أو تنميل في هذا الجزء من جلدك.



السكتة الدماغية



تحدث هذه الحالة الطبية الطارئة عند انسداد أو انفجار أحد الأوعية الدموية التي تضخ الدم والأكسجين إلى الدماغ.

واحدة من العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية هي أن وجهك يخدر فجأة. بدون الدم والأكسجين ، تموت خلايا الدماغ بسرعة ، ويتوقف جزء الجسم الذي تتحكمي فيه عن العمل. كلما طال انتظارك للحصول على العلاج ، زادت فرصتك في حدوث تلف دائم في الدماغ.





الورم



يمكن أن تنمو بعض الأورام الحميدة أو السرطانية بالقرب من الأعصاب التي تتحكم بالإحساس في وجهك وكيفية تحركه. إذا أصبح الورم كبيرًا بدرجة كافية ، فيمكنه الضغط على العصب. تعتمد أعراضك على العصب المصاب، قد تشعرين بالخدر في وجهك ، أو قد تواجهي صعوبة في المضغ. قد تضعف أيضًا عضلات وجهك ، أو قد تعانين من مشاكل في السمع.





الصداع النصفي



هذا نوع نادر من الصداع النصفي، إلى جانب الصداع، يمكن أن يجعل جانبًا واحدًا من جسمك يشعر بالخدر أو الضعف. يمكن أن يحدث ذلك على وجهك أو ذراعك أو ساقك. يمكن أن تستمر الأعراض من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

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