توحيد لون الجسم بالليزر: كل ما عليكِ معرفته عن هذه التقنيّة

الوكيل الإخباري - مع التقدّم في السنّ والتعرّض المكثّف لأشعّة الشمس، تغزو التصبغات والبقع الداكنة البشرة. قد تعتبرين أن المعاناة من الكلف، النمش على الوجه أو الجسم، وغيرها من البقع الداكنة، مشكلة جمالية مزعجة. كثيرةٌ هي الوسائل التي تساهم في توحيد لون الجسم والتخلّص من البقع الداكنة، مثل تطبيق الكريمات المبيّضة، تقشير البشرة، اللجوء إلى تقنيّة الـCryotherapy أو الليزر. الوسيلة الأخيرة هي من بين الطرق الفعّالة التي تساهم في توحيد لون الجسم. في هذا المقال، سنشرح لكِ كلّ التفاصيل حول توحيد لون الجسم بالليزر.



توحيد لون الجسم بالليزر: ما هي هذه التقنيّة؟

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الليزر يُعتبر من افضل الوسائل لتوحيد لون الجسم إذ يتمّ التخلّص نهائياً من البقع الداكنة المزعجة مثل الكلف، النمش، الوحمات البنية وغيرها. من الجدير ذكره أن توحيد لون الجسم بالليزر هو من بين الوسائل الأكثر تكلفة وأكثر سرعة لإزالة البقع الداكنة. كذلك، توحيد لون الجسم بالليزر يعطي نتائج سريعة، فأنتِ ستلاحظين الفرق بعد الجلسة الأولى. في ما يلي سنشرح لكِ كيف يساهم الليزر في توحيد لون الجسم.



توحيد لون الجسم بالليزر: كيف تعمل هذه التقنيّة؟



البقع الداكنة تتكوّن نتيجة الإفراط في إنتاج مادّة الميلانين في الجلد، المسؤولة عن صبغة الجلد. الليزر يساهم في تكسير الميلانين في البشرة، ليلعب دوراً مهمّاً في التخلّص من الخلايا المسؤولة عن ظهور البقع الداكنة وتوحيد لون الجسم. كذلك، يعمل الليزر كمقشّر كيميائي ممّا يساهم في إزالة الجلد الميّت والبقع الداكنة كما يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة وتخفيف ظهور التصبّغات على الجلد.



توحيد لون الجسم بالليزر: ما هي أنواع الليزر؟



كثيرةٌ هي أنواع الليزر التي تساهم في توحيد لون الجسم، سنذكر لكِ أبرزها في ما يلي:



تقنيّة IPL أو ضوء كثيف نبضي: هذه الوسيلة هي من بين أكثر الوسائل الفعّالة لتوحيد لون الجسم بالليزر. في إحدى المقابلات التي أجريناها مع الطبيب المتخصّص في الأمراض الجلدية والتجميل د. كونستانتين الهبر، أشار الأخير إلى أنّ استخدام الليزر الذي يعمل بتقيّة الـIPL يساعد في التخلّص من النمش مشدّداً على أنّ الخضوع إلى هذا العلاج يجب أن يكون في الشتاء حيث تكون أشعّة الشمس غير قويّة.



تقنيّة Q-Switch أو عامل تبديل الجودة: علاج ليزر Q-Switch يقوم على استخدام قبضة تبعث بالطاقة الضوئيّة بفتراتٍ نبض قصيرة جدّاً تعمل على معالجة مناطق البقع الداكنة من خلال تجزئة الميلانين الذي تحتويه هذه البقع، في حين يبقى الجلد غير المتضرّر سليم تماماً. يساهم هذا العلاج في تبييض البقع الداكنة بشكلٍ فوريّ، يليه تشكّل قشور رقيقة تختفي في غضون أيّامٍ قليلة، والنتيجة بشرة صافية ومتجدّدة. أمّا الآثار الجانبيّة فتقتصر على احمرارٍ خفيف وتورّمٍ طفيف وقشور رقيقة.



تقنيّة Nd YAG Laser: تعمل هذه التقنيّة على إستهداف الميلانين مباشرةً وازالة البقع الداكنة مثل النمش، التاتو، التصبّغات وغيرها.



تقنيّة Fraxel Laser: تقنيّة الليزر Fraxel تعمل على اختراق الجلد لتعزيز نموّ الكولاجين وإعادة المرونة إلى الجلد. هي تهدف إلى توحيد لون الجسم، ازالة الندبات، تنعيم البشرة والتخلّص من التجاعيد. مثلما يدلّ إسمها، هذه التقنيّة تستهدف جزء صغير من البشرة أو Fraction.



توحيد لون الجسم بالليزر: ما هي الآثار الجانبيّة؟



الاحمرار عند الأماكن التي تخضع للعلاج، بالإضافة إلى القليل من الانتفاخ. هذه الآثار يفترض أن تزول بعد 24 ساعة.



بعد توحيد لون الجسم بالليزر، ستزداد حساسية البشرة تجاه أشعّة الشمس. لذا من المهم جداً تطبيق واقي شمس وتجنّب أشعة الشمس القويّة في أوقات النهار. هذا ومن المفضّل اللجوء إلى توحيد لون الجسم بالليزر في أيّام الشتاء، حين تكون أشعّة الشمس أقلّ قوّة من فصل الصيف.



قد تشعرين ببعض الآلام أثناء عملية توحيد لون الجسم بالليزر، لكن هذا الألم يزول بعد الإنتهاء من العلاج. يمكنكِ دوماً اللجوء للأدوية الطبيّة المخدّرة التي تزيل الألم أثناء توحيد لون الجسم بالليزر.



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