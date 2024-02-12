الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس تعلن قصف موقع قيادة لقوات الاحتلال بخان يونس

تصريح جديد من الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 28 ألفا و340 ونحو 70 ألف مصاب

العمل: بلاغ رئيس الوزراء بإنهاء دوام اليوم الساعة الثانية ظهرا يشمل القطاع الخاص

لبنان : مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل وأنباء عن إصابات

استطلاع: 86% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن هرم ولا يصلح أن يكون رئيسا لولاية جديدة

بلاغ رسمي بإنهاء دوام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الساعة الثانية ظهرا

الأمن: خطة مرورية ترافق الاحتفال بالمنتخب الوطني

تعرف على القيمة السوقية للتعمري بعد كآس آسيا

الإثنين، 12-02-2024 11:44 ص

جينز 'القصة المستقيمة' نجم موضة 2024

JEANSS


الوكيل الإخباري - يمثل جينز الأعمدة "Column Jeans"، نجم الموضة النسائية في 2024 ليغازل قوام المرأة ويمنحها إطلالة أنيقة ومريحة.

أرجل مستقيمة
وأوضحت مجلة “Instyle” أن جينز الأعمدة يمتاز بأرجل ذات قصة مستقيمة تجعل الأرجل تبدو كالأعمدة، مشيرة إلى أن هذا الموديل يمتاز بأنه أكثر راحة من الجينز السكيني الملتصق بالسيقان، وأكثر أناقة من جينز الباجي ذي القصة المترهلة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز الأعمدة يمتاز أيضا بقصة ذات وسط عال، والتي تعمل على إطالة القوام بصرياً.

اضافة اعلان


تنوع إمكانيات التنسيق
وأشارت “Instyle” إلى أن جينز الأعمدة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق جينز الأعمدة مع بوت كاحل "أنكل بوت" وبليزر أنيق.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20241262049266215M

خبيرة: أخطاء مكياج شائعة قد تزيد من شيخوخة وجهك

77ه7ه7ه

الجاكيت بالفرو الاصطناعي يسطع هذا الشتاء

351

زيت الجزر.. ينبوع جمال البشرة والشعر

كل-ما-ترغبين-بمعرفته-حول-مبرد-الأظافر-الكهربائي

تعرفي على مزايا مبرد الأظافر الكهربائي

38285-العناية-بالشعر-_-أختيار-الشامبو-والبلسم

روتين مثالي للشعر يحميه من التساقط

Clipboard122

8 أسباب تجعل النوم بالمكياج خطراً على البشرة