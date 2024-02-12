جينز 'القصة المستقيمة' نجم موضة 2024

الوكيل الإخباري - يمثل جينز الأعمدة "Column Jeans"، نجم الموضة النسائية في 2024 ليغازل قوام المرأة ويمنحها إطلالة أنيقة ومريحة.



أرجل مستقيمة

وأوضحت مجلة “Instyle” أن جينز الأعمدة يمتاز بأرجل ذات قصة مستقيمة تجعل الأرجل تبدو كالأعمدة، مشيرة إلى أن هذا الموديل يمتاز بأنه أكثر راحة من الجينز السكيني الملتصق بالسيقان، وأكثر أناقة من جينز الباجي ذي القصة المترهلة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز الأعمدة يمتاز أيضا بقصة ذات وسط عال، والتي تعمل على إطالة القوام بصرياً.

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تنوع إمكانيات التنسيق

وأشارت “Instyle” إلى أن جينز الأعمدة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق جينز الأعمدة مع بوت كاحل "أنكل بوت" وبليزر أنيق.

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