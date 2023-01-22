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الأحد، 22-01-2023 04:45 م

حلول فعالة لمشاكلِك الجمالية المحرجة!

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الوكيل الاخباري - قد تفكر البعض عند سماعهن بمصطلح "المشاكل الجمالية" بالمشكلات العادية التي نواجهها يومياً كالحصول على لون الفاونديشن والكونسيلر المناسب، كريم الترطيب المناسب لنوع بشرتنا، أو الشامبو والبلسم الأكثر فاعلية لنوع شعرنا، ولكن هناك "مشكلات جمالية" من نوع آخر تثير إحراج الكثيرات، مما يمنعهن من الذهاب للمتخصصين بغية الحصول على الحلول المناسبة لها. أهم ما يجب أن تتذكريه هو أنكِ لست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلات، لذا لا تتجاهليها وحاولي إيجاد الحل الأنسب لها، وهناك العديد من المستحضرات التي قد تساعدكِ في ذلك،  إليكِ بعضاً منها:

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مشكلة التعرق

التعرق الزائد هو مشكلة منتشرة بين الناس، ولذلك تبتعد الكثير من الفتيات والسيدات من ارتداء بعض الأقمشة خوفاً من الإحراج وظهور علامات التعرق عليها.

تستخدم مزيلات الروائح ومضادات التعرق لإخفاء الرائحة وإبطاء تدفق العرق، وهي المنتجات الأكثر استخداما في حربنا ضد فرط نشاط الغدد العرقية.

 

النتوء على الذراعين

مشكلة الذراع ذات النتوء قد تسبب الكثير من الإحراج للكثير من الفتيات والسيدات، مما يلزمهن بارتداء الفساتين ذات الأكمام لإخفائها حتى ولو كن في مناسبات نسائية خاصة خلال فصل الصيف.

تسمى هذه الحالة الجلدية بالجريبات الشعرية، وهي أكثر شيوعا مما قد يتصور البعض، حيث يعاني منها 40 إلى 50 في المائة من السكان البالغين، ولكن يمكن تحسينها مع اتباع نظام معين للعناية بالبشرة.

 

البشرة الغير متجانسة

التلطخ وتفاوت لون البشرة يمكن أن يؤثر على ثقتكِ بنفسكِ، سواء كانت المشكلة على وجهكِ أو جسمِك، ويكمن سر توحيد لون بشرتكِ في التقشير بانتظام للتخلص من الجلد السطحي الميت.

و في حين أن البشرة الغير متجانسة يمكن أن يكون سببها عوامل خارجة عن تحكمكِ (بما في ذلك الوراثة) إلا أنه لا زال بإمكانِك حمايتها من العوامل الأخرى التي قد تزيد من هذه المشكلة أشعة الشمس. لذا تأكدي من وضع كريم واقي الشمس المناسب كل يوم، وإذا كنتِ من عشاق التان فاستخدمي مستحضرات التسمير الذاتية وطبقيها في المنزل، فهي أكثر أماناً!

 

 

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