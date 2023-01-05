تعرفي إلى فوائد قناع الطين البركاني للعناية بالبشرة

الوكيل الاخباري - يتم استخدام الرماد البركاني في جميع أنحاء العالم بالمنتجعات الصحية الراقية ووجهات الاستجمام العالمية



وهناك سبب لذلك، حيث يحتوي الرماد البركاني على جميع أنواع الخصائص المفيدة لترك بشرتك صحية ومتوهجة، وفي ما يلي نستعرض فوائد قناع الطين البركاني للعناية بالبشرة:



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فوائد قناع الطين البركاني



الرماد البركاني يشبه الطين بشكل أساسي؛ لذا هو جيد جداً في إزالة الزيوت والأوساخ والجلد الميت، ويوضح طبيب الأمراض الجلدية، سيجال شاه، أن الرماد البركاني غني بالمعادن، بما في ذلك الكبريت الذي له خصائص مضادة للبكتيريا، كما يساعد الكبريت، أيضاً، على حماية بشرتك من إتلاف الجذور الحرة.





والرماد البركاني مفيد للبشرة الملتهبة، كونه غنياً للغاية بالمعادن، وله خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة؛ لذا هو يعمل جيداً ليس فقط لإزالة الشوائب، لكن أيضاً لشفاء الجلد الملتهب والمتهيج، ما يجعله خياراً جيداً لمرض الصدفية والأكزيما.



طريقة استخدام قناع الطين البركاني



يُمكن استخدام الطين البركاني للبشرة الدهنية عن طريق مزج مقادير متساوية من بودرة قشر البرتقال، والطين البركاني، وخلطها معاً بقليل من ماء الورد، ودهن الوجه بهذا الخليط، وتركه ليجف، ثم شطفه باستخدام الماء الدافئ، وتكرار وضع هذا الخليط على الوجه مرتين شهرياً يُساعد على التخلص من الدهون الزائدة على الوجه بشكلٍ فعال، بالإضافة إلى الحد من نمو البثور بشكلٍ ملحوظ.

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