الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 12:40 م

5 نصائح لحماية البشرة في الشتاء

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الوكيل الاخباري - تحدثت أخصائية الأمراض الجلدية، الدكتورة إيفا مليج، عن أهم مشاكل البشرة، وعن التعامل معها، حسب ذا صن البريطانية.

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1. الأنف الأحمر


الغرف الحارة المكتظة، والطعام الدسم، والمشروبات يمكن أن تؤدي إلى احمرار الوجه. وقالت إيفا: "نوبات الوردية تؤثر عادة على الوجه على شكل طفح الفراشة، وتترك في الغالب الأنف والوجنتين العلويتين بلون أحمر فاتح".
وتوصي الدكتورة إيفا بتجنب أي منتجات جديدة للعناية بالبشرة والعطور، ورش أو غسل الجلد الساخن بالماء البارد.


2. قشرة الرأس


قالت إيفا إن تقشر فروة الرأس في الشتاء بسبب القشرة الجافة على عكس الالتهابات الفطرية كما هو الحال مع القشرة الطبيعية. ويمكن للطقس البارد والرطوبة والهواء الجاف بسبب التدفئة أن يجفف الفروة، ويتركها متقشرة وحساسة. وتقترح إيفا "تقليل حرارة الاستحمام والتوقف عن استخدام منتجات تصفيف الشعر أو تعطيره.


3. القروح الباردة في الشفاه


وقالت إيفا، إن "الطقس البارد، وارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وقلة النوم، والتوتر عوامل توفر البيئة المثالية لتشكل القروح الباردة".


وتنصح بتجنب استخدام أحمر شفاه غير لامع، وتجنب المشروبات الساخنة، وحقن وفيلر الشفاه.

 


4. البشرة اللامعة


قالت إيفا: "الدهون جيدة للبشرة باعتبارها مرطباً بطبيعتها. ومحاولة منع إنتاجها والتخلص نهاية تفاقم المشكلة. وبترك الدهون تتدفق بشكل طبيعي واستخدام عدد أقل من منتجات تنظيف الجلد، ينتظم إفراز الدهون، ويجعل البشرة أكثر صفاءً".


5. الزيوت المعطرة


تحذر إيفا من الزيوت المعطرة وزيوت التدليك وقالت: "يجب تجنب أي رائحة حارة في المناطق الحميمة. لا يجب استخدام زيوت التدليك داخلياً، حتى لو لم تكن معطرة".

 

 

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