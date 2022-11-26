السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 01:24 م

حيل سهلة لتنحيف الوجه من دون عمليات تجميل

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الوكيل الإخباري - تميل الوجوه النحيلة إلى جعل الناس أكبر سناً ، بينما ترتبط خدود التفاح بالنضارة. ولكن عندما يكون هذا الوجه الممتلئ ناتجًا عن عوامل وراثية أو زيادة الوزن في كل مكان ، فقد يكون الأمر مزعجًا .اضافة اعلان


يمكن أن تكون بعض الحيل حلولاً سريعة ولكن إذا كنت تريدين وجهاً منحوتًا بشكل دائم ، فيمكن أن تساعدك بعض التعديلات على نمط الحياة.
 


تمارين الوجه

يمكن استخدام تمارين الوجه لتحسين مظهر الوجه ، ومكافحة الشيخوخة ، وتحسين قوة العضلات. إضافة تمارين الوجه إلى روتينك يمكن أيضًا أن تقوي عضلات الوجه ، مما يجعل وجهك يبدو أنحف. تتضمن بعض التمارين الأكثر شيوعاً نفخ الخدين ودفع الهواء من جانب إلى آخر ، وتجعيد شفتيك على جوانب متناوبة ، والإمساك بابتسامة أثناء الضغط على أسنانك لعدة ثوانٍ في كل مرة.


تمارين الكارديو

غالبًا ما تكون الدهون الزائدة في وجهك نتيجة الدهون الزائدة في الجسم. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى زيادة فقدان الدهون والمساعدة في تنحيف الجسم والوجه. التمارين الكارديو هي أي نوع من أنواع النشاط البدني الذي يزيد من معدل ضربات القلب. تعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن. حاولي الحصول على 150-300 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة كل أسبوع ، وهو ما يترجم إلى ما يقرب من 20-40 دقيقة من التمارين الكارديو يومياً.


شرب الماء

يعد شرب الماء أمرًا ضروريًا لصحتك العامة ويمكن أن يكون مهمًا بشكل خاص إذا كنت تتطلعين إلى فقدان دهون الوجه. تشير الدراسات إلى أن الماء يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويعزز فقدان الوزن. في الواقع ، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن شرب الماء قبل الوجبة يقلل بشكل كبير من عدد السعرات الحرارية المستهلكة خلال الوجبة.


جدول النوم

يعد النوم استراتيجية عامة مهمة لفقدان الوزن، قد يساعدك أيضاً على فقدان دهون الوجه.يمكن أن يسبب الحرمان من النوم زيادة في مستويات هرمون الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر الذي يأتي مع قائمة طويلة من الآثار الجانبية المحتملة ، بما في ذلك زيادة الوزن .علاوة على ذلك ، فإن الحصول على مزيد من النوم قد يساعدك على التخلص من أرطال الوزن الزائدة.

 




 

 


 

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