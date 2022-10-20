خبراء التجميل: الصيف عدو المرأة الأول

الوكيل الإخباري - على الرغم من كون فصل الصيف هو الوقت الأنسب للتنزه والسفر إلى الشواطئ المختلفة حول العالم، فإن السيدات مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل الرطوبة يعانين من تلف الشعر وجفاف البشرة، فضلا عن اتساع مسام الوجه وظهور البثور والتصبغات الجلدية وغيرها من المشكلات التي تؤثر على جمال مظهرهن.



وفي ما يأتي نصائح أطباء الجلدية وخبراء العناية بالبشرة والشعر حول الطرق الصحيحة للحفاظ على نضارة البشرة والشعر خلال فصل الصيف.







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التنظيف السطحي والعميق







تقول خبيرة العناية بالبشرة مها عوض إن مشكلات البشرة في فصل الصيف تتمركز حول عدم اتباع روتين دوري للتنظيف السطحي والعميق، وبالتالي تتراكم الدهون والأتربة والميكروبات على سطح الجلد ثم تتغلغل داخل المسام وتغلقها مما يؤدي إلى اتساعها وظهور البثور بمختلف أنواعها.

ونصحت بأهمية تنظيف البشرة بعمق من مرة إلى مرتين في الشهر لدى صالونات العناية بالشعر والبشرة، وذلك باستخدام حمام البخار المخصص للبشرة، فضلا عن تنظيفها بشكل سطحي في المنزل مرتين يوميا.



وأوضحت مها أن الوقت الأنسب لتنظيف البشرة يكون عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة، وقبل الخلود إلى النوم مساءً، مشيرة إلى ضرورة استخدام غسول مناسب لطبيعة البشرة سواء كانت دهنية، جافة، أو مختلطة.





ترطيب البشرة وغلق المسام



في المرحلة التالية، ينبغي تجفيف البشرة برفق باستخدام منشفة ناعمة ونظيفة، ثم غلق مسام الوجه باستخدام الـ"تونر" أو القليل من زيت اللوز الحلو، أو عن طريق تمرير نصف ليمونة على الوجه كاملا أو قطعة من الثلج.



ولفتت خبيرة العناية بالبشرة إلى أهمية ترطيب البشرة عقب غلق المسام مباشرة بواسطة مرهم مرطب خفيف ذي أساس مائي مناسب لنوع البشرة، لمنح الجلد الرطوبة الكافية وتمكينه من تجديد خلاياه ومنعه من الجفاف.





احذري المبالغة في غسل الشعر



في سياق متصل، أكدت خبيرة العناية بالشعر شريفة السويدي أن تنظيف فروة الرأس يتطلب عناية خاصة أثناء فصل الصيف لتخليصها من المنتجات المتراكمة التي تتسبب في ظهور القشرة وسقوط الشعر فيما بعد، محذرة في الوقت نفسه من المبالغة في غسل الشعر لأن ذلك يؤدي لجفافه ويُفقده الزيوت الطبيعية المغذية، لافتة إلى أن تنظيف الشعر يكون ثلاث مرات أسبوعيا بحد أقصى.





تنظيف فروة الرأس وتدليكها



ونصحت شريفة باتباع روتين أسبوعي لتنظيف فروة الرأس عن طريق تدليكها بخليط مكون من نصف ملعقة بيكربونات الصوديوم وملعقتين من زيت جوز الهند ونصف ملعقة من القرفة، على أن يترك الخليط على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة قبل غسل الشعر بالطريقة العادية.



وأشارت إلى إمكانية استخدام خل التفاح المخفف بالماء لشطف الشعر بعد تنظيفه بالشامبو والبلسم، وهو ما يعمل أيضا على تنظيف فروة الرأس مع منح الشعر القوة واللمعة والمرونة.



ونصحت السويدي بتجنب غسل الشعر بالماء الساخن لتجنب زيادة إفراز دهون فروة الرأس التي تكوّن القشرة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الماء الفاتر.





وللقضاء على قشرة الرأس، يمكن تدليك فروة الرأس بالقليل من زيت شجرة الشاي أو خل التفاح وتركهما عدة دقائق قبل الاستحمام.







حماية الشعر من أشعة الشمس



وحول الإجراءات اللازمة لحماية الشعر من أشعة الشمس الضارة، ينبغي وضع واقي الشمس المخصص للشعر أو استبداله بواقي شمس طبيعي مكون من ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب المضاف إلى مئتي مليلتر من ماء الورد، على أن يوضع الخليط في بخاخ ويرج جيدا.



وأوضحت شريفة أهمية رش هذا الخليط على فروة الرأس والشعر قبل التعرض للشمس أو النزول في حمامات السباحة، لمنح الشعر الترطيب والحماية اللازمين.





ارتداء غطاء رأس قطني فاتح اللون



أما بالنسبة للمحجبات، فينبغي ارتداء غطاء رأس قطني ذي لون فاتح، والابتعاد عن الألوان الداكنة التي تمتص الحرارة وتضر بصحة الشعر.



بدوره نبه استشاري الأمراض الجلدية أحمد نور الدين إلى أهمية وضع واقي الشمس الملائم لنوع البشرة كل ساعتين قبل التعرض لأشعة الشمس أو أي مصدر من مصادر الحرارة المرتفعة، سواء داخل المنزل أو خارجه، مع وضعه أيضا في منطقة أسفل العين وهو الأمر الذي تغفل عنه الكثير من السيدات، ويؤثر بشكل مباشر في تفاقم مشكلة الهالات السود.





إزالة المكياج







وحذر أحمد نور الدين من لمس الوجه بالأيدي قبل غسلها بالماء والصابون، فضلا عن إزالة المكياج بواسطة المزيل المُخصص لذلك، لمنع ترك أية شوائب عالقة على البشرة قد تؤدي بمرور الوقت إلى غلق المسام.



ونصح استشاري الأمراض الجلدية بتجنب استخدام المنتجات ذات القوام الثقيل، مثل المراهم المرطبة و"كريمات الأساس" وغيرها التي تعمل على تكوين طبقة عازلة تسد مسام البشرة، فضلا عن عدم الإفراط في استخدام العطور ومستحضرات التجميل نظرا لتفاعلها مع أشعة الشمس.







تناول الأطعمة الصحية







ولفت أحمد نور الدين إلى ضرورة تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفاكهة، وتجنب الأكلات الغنية بالدهون، بالإضافة إلى شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا؛ لتعويض الجسم عن فقدانه السوائل بسبب التعرق.



وللفتيات اللواتي يعانين من اسمرار بشرتهن، حذر نور الدين من اتباع وصفات التفتيح الشائعة على الإنترنت، وأوصى بالاستعانة بالطبيب المختص لمعرفة نوع مرهم التفتيح المناسب الذي يساعد بشرتهن على استعادة لونها الطبيعي خلال مدة قصيرة.





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الجزيرة





