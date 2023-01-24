خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الجلد

الوكيل الاخباري - يعتبر سرطان الجلد واحداً من أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، ويُمكن للاكتشاف المبكر أن يزيد بشكل كبير من السيطرة على هذا النوع من السرطان.



ويحدث سرطان الجلد عندما تبدأ خلايا الجلد في التكاثر بشكلٍ غير طبيعي، وتغزو الجلد والأنسجة المحيطة، وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.



ولحسن الحظ، هناك بعض التدابير الوقائية للحماية من سرطان الجلد:



اضافة اعلان







تجنُّب التعرض المباشر للشمس في الوقت ما بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً، والجلوس في الظل كلما أمكن ذلك.



ارتداء ملابس واقية بأكمام كاملة مصنوعة من أقمشة قطنية والمنسوجة بإحكام.



ارتداء القبعات والأوشحة والنظارات الشمسية، مع مرشحات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ويُمكن استخدام المظلات الشمسية أيضاً.



وضع واقي الشمس في جميع المناطق المكشوفة من الجسم قبل 15 دقيقة على الأقل من التعرُّض للشمس، واستخدام تركيبة تحتوي على حماية SPF 30، ويجب استخدام واقٍ مقاوم للماء، إذا كنتِ من الأشخاص المعرَّضين للتعرق، وإعادة وضعه كل ساعتين، ويُفضَّل استخدام اللوشن أو الجل في الصيف والمستحضرات الكريمية في الشتاء.



لمكملات "فيتامين د" دور في الوقاية من الإصابة.



عدم تناول المياه الجوفية واستبدالها بالمياه المعالجة للشرب والطهي؛ لمنع تناول مستويات عالية من الزرنيخ.



اتباع نظام غذائي غني بالحديد والكالسيوم والزنك و"فيتامين ج"، وهي مضادات أكسدة جيدة ومضادة للسرطان.



وينصح الأطباء بإجراء فحص ذاتي للجلد مرة في الشهر باستخدام مرآة كاملة الطول، والتعرُّف على أنماط الشامات والنمش، ويجب التحقق من منطقة الإبط والأعضاء التناسلية والفخذين والأرداف.



ويجب مراقبة الوجه والعنق والصدر والظهر واليدين والقدمين والأظافر، نظراً لأن سرطانات الجلد أكثر شيوعاً في المناطق المعرَّضة للشمس، كما يجب إجراء فحص سنوي للجلد من قبل طبيب أمراض جلدية معتمد.



وهناك بعض علامات وأعراض سرطان الجلد التي يجب الانتباه إليها، مثل ظهور مناطق شاحبة تُشبه الندبات، ومناطق مرتفعة ذات حوافّ غير منتظمة، والزوائد الثؤلولية، وجروح أو قروح غير القابلة للشفاء، أو ظهور مناطق مصطبغة غير متماثلة، أو الشامات التي يبلغ قطرها أكثر من 6 مم، غير متساوية اللون وتتطور بسرعة في الحجم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج