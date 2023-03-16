خطوات سهلة تساعد في علاج تهيج البشرة بعد الحلاقة للنساء

الوكيل الاخباري - في حين أن الحلاقة هي طريقة لإزالة الشعر خالية من الألم ولها فوائدها الخاصة، إلا أنها قد تتسبب أحيانًا في التهاب وتهيج وجهك قليلاً. لكن هذا ليس مدعاة للقلق. هذا يعني فقط أن وجهك يحتاج إلى القليل من العناية بالبشرة بعد الحلاقة.



غسل الوجه بالماء البارد

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بعد الانتهاء من الحلاقة ، ابدئي بتنظيف وجهك بالماء الفاتر للتخلص من كريم الحلاقة. بعد أن يصبح وجهك نظيفًا ، اشطفه نهائيًا بالماء البارد. سيساعد ذلك على تقليص مسامك إن وجدت ويمنح وجهك مظهرًا ناعمًا. إنها أيضًا طريقة رائعة لمنع فرص نمو الشعر تحت الجلد.



طبقي التونر



يساعد التونر على تهدئة البشرة واستعادة توازن الأس الهيدروجيني. نوصي باستخدام تونر خالٍ من الكحول لتجنب تهيج الجلد. يتكون هذا التونر من الجلسرين والبندق ، وسوف يهدئ البشرة ويعيد الرطوبة المفقودة.









رطبي بشرتك



تقشر الحلاقة بشرتك عن طريق التخلص من الجلد الميت والشوائب السطحية ، وهذا يمكن أن يترك بشرتك جافة ومتهيجة حقًا. أفضل طريقة لمنع ذلك هي ترطيب وجهك بعد ذلك مباشرة لمنع التقشر. اختاري منتجًا مغذيًا ومرطبًا بعمق مثل كريم لترطيب بشرتك. غني بالصبار وحمض الهيالورونيك وفيتامين هـ ، هذا الكريم يرطب البشرة ويجعلها تبدو أكثر نعومة.



ضعي واقي الشمس



يمكن أن يؤدي حلق وجهك إلى زيادة الحساسية ، مما يجعله أكثر عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس. هذا هو السبب في أنه من الضروري وضع كمية كبيرة من واقي الشمس.

سيؤدي ذلك أيضًا إلى منع حدوث المزيد من الضرر في شكل دباغة وحروق الشمس وما إلى ذلك.

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