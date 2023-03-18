خطورة غسل وجهكِ بالصابون.. تعرفي إليها

الوكيل الاخباري - يعد غسل الوجه أو تنظيفه جزءاً أساسياً من أي روتين للعناية بالبشرة، إذ يضمن الوجه النظيف أن تكون المسام غير مسدودة، وامتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل، وبشرتكِ خالية من الأوساخ والجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تسبب حب الشباب والرؤوس السوداء.



لكن قلة من النساء يرتكبن خطأ غسل وجوههن بالصابون، وفي حين أن استخدام الصابون لتنظيف الجسم هو ممارسة شائعة، فإن غسل الوجه به ليس صحيحاً.





هل غسل وجهكِ بالصابون آمن؟



يجب أن نضع في اعتبارنا أن جلد الوجه أكثر حساسية ونعومة من الجلد على بقية الجسم، لذلك يمكن للصابون أن يهيج بشرة وجهكِ، ويسبب مشاكل جلدية أخرى، مثل: جفاف الجلد، والحكة، وغيرهما.



ليس فقط الصابون، فأي منتجات تستخدمينها لتنظيف جسمكِ قد لا تكون مناسبة لبشرة وجهكِ، ويحتاج الوجه إلى منظف بملمس لطيف لا يزيل الزيت الطبيعي للبشرة ويساعد في الحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها.



في ما يلي 5 آثار جانبية لغسل وجهكِ بالصابون:



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1 . قاسٍ جداً



عندما تفركين قطعة صابون مباشرة على وجهكِ لتنظيفها بشكل صحيح، فإنكِ تخاطرين بترك بقايا صغيرة في بشرتكِ، فوجهك ذو بشرة حساسة، والصابون كاشط وخشن عليه، وقد يصبح الجلد متهيجاً بعد فرك الصابون.



2 . يؤدي إلى الجفاف



بشرتكِ حمضية بطبيعتها، ولكن غالبية الصابون قلوي، وبالتالي فإن استخدام الصابون يمكن أن يزعج توازن الأس الهيدروجيني لبشرتكِ، علاوة على ذلك يحتوي الصابون على الكثير من المواد الكيميائية القاسية التي تميل إلى استنزاف بشرتكِ من رطوبتها الطبيعية، ما يتركها أكثر جفافاً وأكثر سلاسة.



3 . ليس سهل الاستخدام



باستخدام غسول الوجه، يمكنكِ استخدام أطراف أصابعكِ للوصول إلى زوايا بشرتكِ وتطهيرها بشكل صحيح، لكن مع الصابون يصبح من الصعب غسل الوجه جيداً، وقد يفوتكِ بعض أجزاء وجهكِ أثناء استخدام الصابون.





4 . غير نظيف



الصابون لا يبقي وجهكِ نظيفاً جداً كما تعتقدين، حيث يميل إلى جمع الكثير من الأوساخ والبكتيريا، التي يمكنكِ وضعها على وجهكِ، ما يسبب حب الشباب والرؤوس السوداء والبيضاء والمسام المسدودة.



5 . ضار بالجلد



يحدث تلف الجلد على المدى الطويل من المواد الكيميائية القاسية، مثل: البارابين والفورمالديهايد، والطبيعة القلوية للصابون، ورائحته المفرطة ومحتواه من الصبغة بسبب كل هذه العوامل.



تصبح بشرتكِ أكثر عرضة لأعراض الشيخوخة، مثل: التجاعيد والخطوط الدقيقة وأكثر عرضة لأضرار أشعة الشمس لأنها تصبح أكثر جفافاً، وعندما تضعين الصابون على وجهكِ لفترة طويلة من الزمن، تصبح بشرتكِ باهتة وتفقد ليونتها وسطوعها.