شمع البارافين لجمال يديكِ في المنزل

الوكيل الاخباري - يداكِ من أكثر أجزاء الجسم المُجهدة، ويمكن أن يؤدي غسل اليدين المتكرر والتعرض للتلوث اليومي والأوساخ إلى جفافهما، لكن لا تقلقي لأنه يمكنكِ تدليل يديكِ عن طريق الحصول على تقنية مانيكير شمع البارافين.

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تستخدم هذه التقنية الحرارة لترطيب البشرة وتنعيمها وتحسين الأظافر الهشة، وأفضل جزء هو أنه يمكنكِ القيام بذلك بسهولة في المنزل.. تعلمي فوائد مانيكير شمع البارافين من خلال الدليل الكامل.



أشياء تجب معرفتها عن مانيكير شمع البارافين:

شمع البارافين هو منتج ثانوي للبترول، ويستخدم في علاجات العناية بالبشرة المماثلة، ويتضمن شمع البارافين علاج يديكِ بهذه التقنية الدافئة.



والشمع الدافئ ينعم البشرة الجافة، ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وفي كثير من الأحيان يتم خلط الزيوت الأساسية في الشمع الدافئ، للحصول على فوائد العلاج العطري، في حين يمكن لأي امرأة الذهاب للحصول على ماديكير البارافين، فإن هذا العلاج المتخصص مفيد للاتي يحتجن إلى ترطيب إضافي.









هناك العديد من الفوائد التي تحصلين عليها من قبل تقنية "شمع البارافين" ليديك، منها ما يلي:



تعزيز الدورة الدموية:

الحرارة الدافئة من علاجات شمع البارافين تمدد الأوعية الدموية لزيادة الدورة الدموية، وهذا يعزز صحة أنسجة الجلد، ويقوي الأظافر الهشة، وقد يساعد أيضاً في نمو الأظافر الصحي.



تحسين صحة الجلد:

يحسن مانيكير البارافين مرونة البشرة ونعومتها، إنها ينظف الجلد ويزيل الأوساخ والتراكم البكتيري.



فتح مسام الجلد:

مانيكير شمع البارافين يفتح مسام الجلد، لتعزيز امتصاص الكريم والزيوت بشكل أفضل.



تحسين صحة الأظافر:

يمكن أن تساعد علاجات الأظافر البارافين في إعادة ترطيب سرير الأظافر، وتحسين الأظافر الهشة.



ترطيب عميق:

شمع البارافين يرطب البشرة حول الأظافر، ويمكن أن يحافظ على البشرة رطبة وناعمة.



تخفيف الألم:

ينقل علاج شمع البارافين الحرارة إلى الجلد والمفاصل، ويخفف الألم الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام، كما قد يهدئ يديكِ المتألمتين، ويساعدك على الاسترخاء.



كيفية عمل مانيكير شمع البارافين:



ملاحظة: يمكنك وضع الشمع على يديك بفرشاة كبيرة أو غمس يديك في الشمع الدافئ (المسخن مسبقاً إلى 49 درجة مئوية). قومي بتغطية المنطقة لمنع أي بقع من الانسكابات.



ما الذي ستحتاجينه؟

· شمع البارافين.

· ورقتان كبيرتان من الرقائق (أو غلاف بلاستيكي).

· منشفتان متوسطا الحجم.

· كريم مرطب أو مغذٍّ.

· فرشاة.

· وعاء كبير.



طريقة الإعداد:

1: دلكي يديكِ بالكريم أو افركيهما بلطف، ثم اغسليهما بالماء.



2: اغمسي يداً واحدة في حمام الشمع، وأزليه على الفور.



3: كرري هذا 5 مرات لتغطية اليد بالتساوي بالشمع.

4: بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام الفرشاة لتغطية يدك بالشمع.



5: لف اليد المطلية بالشمع بغلاف بلاستيكي أو رقائق.



6: قومي بتثبيت الغلاف البلاستيكي بإحكام، ويمكنك أيضاً لفهما مرة أخرى بمنشفة.



7: اتركيه لمدة 20-30 دقيقة تقريباً.



8: كرري نفس العملية من ناحية أخرى.



9: قومي بإزالة الرقاقة والشمع، ودلكي يديك بلطف لمدة 10 دقائق.

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