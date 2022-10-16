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الأحد، 16-10-2022 12:16 م

طريقة عمل سيروم فيتامين E للبشرة

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الوكيل الإخباري - فيتامين E منشط فعال لإنتاج الكولاجين الذي يصلح الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويمنع تكوين الميلانين على بشرتك، لذلك تحرص الكثير من النساء على استخدامه ضمن روتين العناية بالبشرة يوميًا.

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ويُمكنكِ عمل سيروم فيتامين E للبشرة بشكل آمن وبسيط في المنزل، بمجموعة من الخطوات والمكونات التي يمكن الحصول عليها بسهولة.

 

 

أولاً: فوائد فيتامين E للبشرة

 

 


 

 

1- مضاد للأكسدة يحافظ على توحد لون البشرة ومنع تصبغها.

 


2- يساعد على الحماية من أضرار الجذور الحرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.

 


3- يساعد على تغذية البشرة وترطيبها وترميمها وحمايتها من التشققات.

 


4- يساعد في تنعيم البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة.

 


5-يقلل من ظهور الهالات السوداء والاحمرار بسبب الالتهابات.

 

 

 

 

ثانياً: طريقة عمل سيروم فيتامين E للبشرة

 

 

يعمل سيروم فيتامين E كمعزز لنضارة وجمال البشرة، كما يمكن صناعته بسهولة في المنزل باتباعه الخطوات التالية:

 

 

المكونات:

 


- كبسولة فيتامين E

 


- ملعقة كبيرة من الجلسرين

 


- ملعقة كبيرة من ماء الورد

 


- قرص فيتامين C

 


- ملعقة كبيرة من جل الصبار

 


- زجاجة تحتوي على قطارة



 

طريقة التحضير:

 


- أضيفي ماء الورد إلى وعاء واخلطيه مع جل الصبار.

 


- افتحي كبسولات فيتامين E وأفرغي المسحوق داخل الوعاء، ثم حركي الخليط جيدًا.

 


- أسحقي قرص فيتامين C ثم أضيفيه إلى الخليط.

 


- أضيفي الجلسرين وحركي الخليط جيداً.

 


- حركي جميع المكونات للتأكد من مزجها جيدًا.

 


-ضعي الخليط في وعاء نظيف داخل الثلاجة لمدة يوم قبل الاستخدام.

 

 

 

ثالثاً: طريقة تطبيق سيروم فيتامين E على البشرة

 



 

- نظفي بشرتكِ جيدًا بالغسول المناسب لها.

 

 


- دلكي السيروم برفق على الوجه ومنطقة الرقبة باستخدام حركات النقر المتكررة بأطراف أصابعك.

 

 


- لا تفركي السيروم بشكل مفرط ودعي جلدكِ يمتصه جيدًا.

 

 


- وإذا كنت تستخدمين مصل فيتامين E أثناء النهار، فلا تنسى وضع كريم واقي من الشمس بعد امتصاص الجلد للسيروم.

 


ملحوظة: هذا المصل له مدة صلاحية قصيرة، لذا احرصي على استخدامه في غضون أسبوعين من تاريخ تحضيره في المنزل.

 

 

 

 

 

 

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