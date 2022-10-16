الوكيل الإخباري - فيتامين E منشط فعال لإنتاج الكولاجين الذي يصلح الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويمنع تكوين الميلانين على بشرتك، لذلك تحرص الكثير من النساء على استخدامه ضمن روتين العناية بالبشرة يوميًا.

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ويُمكنكِ عمل سيروم فيتامين E للبشرة بشكل آمن وبسيط في المنزل، بمجموعة من الخطوات والمكونات التي يمكن الحصول عليها بسهولة.

أولاً: فوائد فيتامين E للبشرة





1- مضاد للأكسدة يحافظ على توحد لون البشرة ومنع تصبغها.



2- يساعد على الحماية من أضرار الجذور الحرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.



3- يساعد على تغذية البشرة وترطيبها وترميمها وحمايتها من التشققات.



4- يساعد في تنعيم البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة.



5-يقلل من ظهور الهالات السوداء والاحمرار بسبب الالتهابات.

ثانياً: طريقة عمل سيروم فيتامين E للبشرة

يعمل سيروم فيتامين E كمعزز لنضارة وجمال البشرة، كما يمكن صناعته بسهولة في المنزل باتباعه الخطوات التالية:

المكونات:



- كبسولة فيتامين E



- ملعقة كبيرة من الجلسرين



- ملعقة كبيرة من ماء الورد



- قرص فيتامين C



- ملعقة كبيرة من جل الصبار



- زجاجة تحتوي على قطارة







طريقة التحضير:



- أضيفي ماء الورد إلى وعاء واخلطيه مع جل الصبار.



- افتحي كبسولات فيتامين E وأفرغي المسحوق داخل الوعاء، ثم حركي الخليط جيدًا.



- أسحقي قرص فيتامين C ثم أضيفيه إلى الخليط.



- أضيفي الجلسرين وحركي الخليط جيداً.



- حركي جميع المكونات للتأكد من مزجها جيدًا.



-ضعي الخليط في وعاء نظيف داخل الثلاجة لمدة يوم قبل الاستخدام.

ثالثاً: طريقة تطبيق سيروم فيتامين E على البشرة







- نظفي بشرتكِ جيدًا بالغسول المناسب لها.



- دلكي السيروم برفق على الوجه ومنطقة الرقبة باستخدام حركات النقر المتكررة بأطراف أصابعك.



- لا تفركي السيروم بشكل مفرط ودعي جلدكِ يمتصه جيدًا.



- وإذا كنت تستخدمين مصل فيتامين E أثناء النهار، فلا تنسى وضع كريم واقي من الشمس بعد امتصاص الجلد للسيروم.



ملحوظة: هذا المصل له مدة صلاحية قصيرة، لذا احرصي على استخدامه في غضون أسبوعين من تاريخ تحضيره في المنزل.

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