علاج تجاعيد العين بين الكريمات والخلطات الطبيعية

الوكيل الاخباري - تُعتبر الشيخوخة من أكثر المسائل الجمالية التي تشغل بال المرأة، بخاصّة حين تبدأ الاهتمام بإطلالتها وتعتني بأدقّ التفاصيل المرتبطة بمظهرها.



غير أنّ الشيخوخة التي نراها عى شكل خطوط رفيعة وتجاعيد حالة طبيعية سنبلغها جميعنا لا محال، وكل ما يمكننا فعله هو تأخيرها بعض الشيء أو حتّى التخفيف من مظهر علاماتها.



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واليوم، سنتحدّث تحديداً عن تجاعيد العين، هذه المنطقة الحسّاسة من الوجه.



وقبل التطرّق إلى علاج تجاعيد العين، ما رأيك أن نعدّد لك أولاً أسباب ظهور علامات الشيخوخة هذه.



أسباب تجاعيد العين



إليك الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد في منطقة العين:



التقدّم في السنّ: وهذا أمر لا مهرب منه، نتيجة فقدان البشرة لمرونتها وتراجع كمية الكولاجين فيها.



التدخين: فالعادة السيئة هذه تؤثر على مرونة البشرة والأوعية الدموية أيضاً.

التعرّض المباشر لأشعة الشمس: إن كان ذلك لوقت طويل وبطريقة متكرّرة، من دون حماية البشرة بالكريم أو المنتج المناسب.



عدم اتّباع نظام غذائي صحي: أي غني بمختلف العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ومظهر البشرة على حد سواء.



العبوس لفترات طويلة.

والآن، ننتقل إلى التكلّم على علاج تجاعيد العين التي قد يتمّ بطرق متعدّدة:



علاج تجاعيد العين



العلاجات التجميلية



حقن الفيلر: فهي تملأ الفراغات في البشرة وتقضي على مظهر التجاعيد.



الليزر: فهو يحفّز إنتاج الكولاجين، فيؤدي إلى شدّ البشرة والتخلّص بالتالي من التجاعيد.



الوخز بالإبر الدقيقة أو الـMicroneedling: فهي تساعد أيضاً في التحفيز أيضاً على إنتاج الكولاجين.

الخلطات الطبيعية



من أجل علاج تجاعيد العين، يمكنك أيضاً تحضير بعض الخلطات الطبيعية. وإليك اثنتين منها:



ماسك الخيار وماء الورد



لتحضير هذا الماسك، تحتاجين إلى خلاط كهربائي لتمزجي فيه نصف حبة خيار وبعض من أوراق النعناع الطازج كما و30 مل من ماء الورد. بعد ذلك، غمّسي أجزاء القطن الدائرية التي تقسمينها إلى نصفين في المزيج ثمّ ضعيها في الثلاجة في كيس بلاستيكي، القطنة إلى جانب الأخرى. وبعد ساعات، أخرجي قطعتين قطنيتين وضعيهما على عينيك لنصف ساعة تقريباً. أمّا القطع القطنية الباقية، فتستطيعين استعمالها في أي وقت تشائين.



ماسك الزبادى وزيت الخروع



الجئي إلى الزبادى لعلاج تجاعيد العين إذ يحتوي على حمض اللاكتيك واخلطي ملعقة كبيرة منه مع بعض قطرات زيت الخروع. وزّعي المزيج على منطقة عينيك واتركيه لـ10 دقائق تقريباً قبل غسلها بالماء البارد.