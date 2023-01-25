فوائد الريتينول للوجه والجسم... Retinol Benefits

الوكيل الاخباري - يحتوي الريتينول على العديد من فوائد تنظيف البشرة ومكافحة الشيخوخة، فهو يزيد من سمك ومرونة بشرتك، ويبطئ إنتاج الميلانين، ويحدّ من الالتهاب، ويمنع انسداد المسام. إنه باختصار مكوّن ثوري يحارب ويؤخر شيخوخة البشرة..

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ما هو الريتينول؟



الريتينول هو أحد أشكال فيتامين A، وله استخدامات عديدة في العناية بالبشرة، إذ يستخدم لعلاج حب الشباب وله آثار مضادة للشيخوخة. وهو علاج موضعي يتم تطبيقه على بشرتك، ويأتي بأشكال عديدة، منها: كريمات، جل، مستحضرات، مراهم وأمصال.



ماذا يفعل الريتينول لبشرتك؟



يزيد الريتينول من إنتاج خلايا الجلد، ويساعد على فتح المسام. يعمل أيضاً على تقشير بشرتك، وزيادة إنتاج الكولاجين، ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنح بشرتك مظهراً منتعشاً وممتلئاً.









كم من الوقت يستغرق الريتينول للعمل؟



يبدأ الريتينول في العمل في خلاياك على الفور، لكن الأمر سيستغرق عدة أسابيع قبل أن تلاحظي تحسناً في شكل وملمس بشرتك. في الواقع، قد تبدو حالة بشرتك أسوأ في البداية حتى تتكيف مع النظام الجديد.



ماذا يعالج الريتينول؟



يتم تسويق العديد من منتجات الريتينول المتاحة دون وصفة طبية لتحسين مظهر بشرتك. إذا لم تنجح هذه الطرق، يمكنك استشارة طبيب الأمراض الجلدية (طبيب متخصص في الأمراض الجلدية) حول المنتجات القوية التي تُصرف بوصفة طبية والتي تكون أكثر فعالية. تشير الدراسات إلى أن الرتينويدات الموضعية يمكن أن تساعد في علاج ندبات حب الشباب وعلامات التمدد. يحتوي الريتينول أيضاً على تأثيرات مضادة للشيخوخة. على وجه التحديد، يعتبر الريتينول مفيداً للحالات التالية:



علاج حب الشباب



حب الشباب هو حالة جلدية شائعة. عندما تنسد مسامك بخلايا الجلد الميتة، أو الزيوت، ويمكنك ملاحظة زيادة الرؤوس السوداء، أو الرؤوس البيضاء، أو أنواع أخرى من البثور. يعمل الريتينول على علاج حب الشباب عن طريق منع انسداد المسام وتنظيف البشرة من البثور في الشهرين الأولين من العلاج، من ثم إذا التزمت، ستحصلين على بشرة أكثر نقاءً.



ندبات حب الشباب



تظهر ندبات حب الشباب نتيجة الإصابة بهذه المشكلة والالتهابات. ويمكن أن تظهر البقع الوردية أو الحمراء أو الداكنة على بشرتك أثناء معالجة حب الشباب، وقد تستمر لعدة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، فإن قشط البثور أو العبث بها، يسبب المزيد من الإصابات للجلد، وقد يترك ندوباً دائمة. يمكن أن تساعد علاجات الريتينول الموضعية في تقليل التورم والالتهاب الذي يصاحب ظهور البثور، وتساعد في منع حدوث المزيد من البثور.



للبقع الداكنة



يمكن أن تظهر البقع الداكنة (فرط التصبغ) نتيجة لتلف بشرتك بأشعة الشمس. إذا كان لديك بقع بنية فاتحة إلى داكنة على وجهك أو يديك أو رقبتك أو ذراعيك، فإن هذه المشكلة هي عبارة عن تراكم الميلاني، الذي يعطي بشرتك لوناً (صبغة). تسمى أيضاً بقع الشمس، والبقع العمرية، وبقع الكبد، وهذه البقع غير مؤلمة، ولكن إذا كنت لا تحبين مظهرها، فهناك إجراءات وعلاجات موضعية قد تساعدك. يجد بعض الناس أن الريتينول الموضعي يعمل على تفتيح البقع الجلدية، على الرغم من أن الأمر يستغرق شهوراً، ويمكن أن يكون محسساً لبشرتك. إنها لفكرة جيدة أن تراجعي طبيب أمراض جلدية (طبيب متخصص في حالات الجلد) إذا كنت قلقة بشأن البقع الداكنة.



للمسام الكبيرة



المسام هي فتحة على سطح بشرتك، تسمح لشعر الجسم والزيوت بالمرور. عندما تنسد هذه المسام بخلايا الجلد الميتة أو الزيت، تصبح مسامك أكبر وأكثر وضوحاً. يعالج الريتينول الموضعي المسام الكبيرة عن طريق زيادة تجدد خلايا الجلد - ما يجعل بشرتك أكثر سمكاً - ويمنع تكون المسام المسدودة.



لمعالجة الكلف



الكلف هو اضطراب جلدي شائع آخر يؤدي إلى ظهور بقع داكنة أو بقع على المناطق المعرضة للشمس. يؤدي التعرض للضوء والحرارة ومستويات معينة من الهرمونات إلى زيادة كمية الميلانين التي تنتجها، ما يتسبب في ظهور هذه البقع المسطحة، أو النمش ذات اللون البني الفاتح أو البني الداكن أو الأزرق المائل للرمادي. يعتبر الكلف أكثر شيوعاً أثناء الحمل. إذا كنت حاملاً، يجب عليك التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام الأدوية أو المكملات الغذائية عن طريق الفم أو التطبيق. إذا لم تكوني حاملاً، فقد يساعد استخدام الريتينويد الموضعي (تريتينوين) في تلاشي بقع الكلف.





لعلاج علامات التمدد



علامات التمدد هي ندوب تظهر عندما يتمدد الجلد بسبب الحمل أو زيادة الوزن أو فقدان الوزن الشديد أو النمو السريع للعضلات. تكون هذه العلامات وردية أو حمراء أو أرجوانية في البداية، ثم تتلاشى تدريجياً حتى تظهر باللون الفضي أو الأبيض. يمكن أن يساعد الريتينول الموضعي في جعل علامات التمدد أقل وضوحاً، ولكن تحدثي إلى طبيبك الخاص قبل استخدامها أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية.



لمحاربة التجاعيد



هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب التجاعيد في بشرتك. مع تقدمك في العمر تنقسم خلايا بشرتك بشكل أبطأ. تبدأ الطبقة الوسطى (الأدمة) من الجلد في الترقق، ويصبح من الصعب الاحتفاظ بالرطوبة، كما أن بشرتك بها نسبة أقل من الإيلاستين والكولاجين. يمكن أن يحسن تريتينوين وتازاروتين الموضعي مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق إبطاء تكسير الكولاجين، وجعل بشرتك أكثر مرونة. عادة ما يستغرق استخدام الريتينول الموضعي عدة أشهر لملاحظة الفرق.







هل الريتينول جيد للبشرة؟



الريتينول هو أداة قوية ضد شيخوخة الجلد وحب الشباب، لكنه ليس للجميع. إذا كنت عرضة للحساسية أو لديك بشرة حساسة، فقد ترغبين في تجربة منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات بديلة مضادة للشيخوخة أو لتنقية البشرة. الأهم من ذلك، أن الريتينول يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس، لذا تأكدي من استخدام واقٍ من الشمس، وتجنبي أشعة الشمس قدر الإمكان أثناء استخدام منتجات الريتينول.



كيف يستخدم الريتينول؟



قبل استخدام منتج الريتينول لأول مرة، جربي قليلاً على منطقة صغيرة من الجلد (اختبار رقعة) لمعرفة ما إذا كان لديك أي ردود فعل سلبية. إذا لم تكن البقعة الجلدية حمراء جداً، أو تسببت بحكة بعد يومين، فيمكنك إضافة الريتينول إلى روتين العناية ببشرتك في وقت النوم.



لاستخدام الريتينول، اتبعي التعليمات الموجودة على العبوة، أو توصيات طبيبك للتطبيق. بشكل عام، إليك الخطوات التي تتخذينها



نظفي بشرتك بمنظف لطيف واتركيها حتى تجف. لا تفركي بشرتك أثناء استخدام منتجات الريتينول



ضعي طبقة رقيقة من الريتينول على وجهك بالكامل (احرصي على عدم دخوله إلى فمك وأنفك وعينيك). يجب أن تستخدمي جرعة بحجم حبة البازلاء.

في الأسبوعين الأولين من العلاج، ضعي الريتينول كل يومين فقط



أنهي باستخدام مرطب للوجه لا يسد مسامك

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