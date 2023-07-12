في حال كنتِ فوق الـ50.. هذه البروتينات تزيد معدل الأيض

الوكيل الاخباري - لا يمكن إنكار حقيقة أنه كلما تقدمنا في العمر، كلما عشنا صعوباتٍ أكبر في ما يتعلق بحماية أجسامنا من المرض، والمحافظة على أوزاننا مثالية، إذ إن هناك العديد من الأسباب، التي تجعل عملية فقدان الوزن أكثر صعوبة، أبرزها أن التمثيل الغذائي في الجسم يبدأ عادةً في التباطؤ، ويحدث نتيجةً للعديد من العوامل منها: تغيير مستويات الهرمونات، وفقدان كتلة العضلات.



لكن لحسن الحظ، هناك طرق لمواجهة هذه التأثيرات، ومن أفضل الأشياء التي يمكنكِ القيام بها؛ لزيادة التمثيل الغذائي لديك، هو الحفاظ على نظام غذائي صحي مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، وتناول الكمية المناسبة من البروتين، إذ يعتبر نوع البروتين الذي تتناولينه مهماً.



وفي حين أن خيارات، مثل اللحوم الحمراء، قد تؤثر سلباً على صحتك العامة، فإن اختيار البروتينات الخالية من الدهون (قليلة الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية) يعد أمراً صحياً بامتياز.



وإذا كنتِ تتساءلين عن أفضل البروتينات الخالية من الدهون، التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، فتابعي القراءة، حيث نرصد لك ثلاثةً منها:



البيض:



يُعد البيض أحد أفضل البروتينات الخالية من الدهون، التي يمكنكِ إضافتها إلى طبقكِ، إذ يمكن للبروتين الموجود فيه أن يزيد التأثير الحراري للطعام، وقد يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويزيد الشعور بالشبع، وهو أمرٌ رائع لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن، لأن الشعور بالشبع لفترة أطول يعني أننا أقل عرضة لتناول المزيد من الطعام خلال اليوم.



الزبادي اليوناني:



إنه مليء بالبروتين، إلى جانب أنه حلو المذاق نوعاً ما، كما أنه متعدد الاستخدامات، وطريقة رائعة لدعم التمثيل الغذائي الصحي. ويشير خبراء التغذية إلى أن حصة واحدة فقط من الزبادي اليوناني تقدم 15 - 20 غرامًا من البروتين، وهي أكثر من كافية لتناول وجبة خفيفة، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتخلص من تلك الكيلوغرامات غير المرغوب فيها.



اللحوم الخالية من الدهون:



رغم أن العديد من أنواع اللحوم يجب عليكِ تجنبها إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن، فإن اللحوم الخالية من الدهون مصدر كبير للبروتينات، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على شعوركِ بالشبع طوال اليوم، وزيادة معدل الأيض لديكِ. ومن اللحوم الخالية من الدهون، التي توفر كميةً كبيرة من البروتين مع سعراتٍ حرارية قليلة: الدجاج، والديك الرومي، والأسماك. على سبيل المثال، 100 غرام من صدور الدجاج توفر حوالي 31 غراماً من البروتين، مع 165 سعراً حرارياً فقط.

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