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الإثنين، 06-02-2023 12:20 م

قص الشعر في موسم تقليم اغصان العنب بين الخرافة والحقيقة

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الوكيل الاخباري - اعتدنا عندما نرغب بتعزيز نمو الشعر أن نلجأ إلى قصّ أطرافه، ولكن هل هذه الحيلة واقعيّة فعلاً ومفيدة، أم أنها تؤدي إلى جعل الشعر يبدو أقصر بدل أن تعزّز نموّه؟

يُعتبر الذهاب إلى صالون التجميل لقص الشعر عندما نرغب بتعزيز نموّه من المعتقدات الشائعة التي يلجأ إليها معظمنا رغم أنها تجعل الشعر يفقد من طوله، في حين نريد له أن يصبح أكثر طولاً يحتاج الشعر للاهتمام والعناية الفائقة مثل النبات كي ينمو ويظهر بصورةٍ صحية

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تقوم كل سيدة بقص شعرها من وقتٍ لآخر، إلاّ أنّ العديد منهن لا يُفضلنّ قص شعرهن وذلك لإبقائه طويلًا، لكن هذا الأمر يجعل الشعر باهتًا وفاقدًا للصحة واللمعان

 

ووفق الخبراء إن قصّ أطراف الشعر بشكل منتظم يجعله ينمو بشكل أسرع، و يؤمّن له مظهراً صحياً. فالتخلّص من سنتيمترين، أو ثلاثة، أو حتى خمسة من أطراف الشعر يسمح بإزالة القسم المتقصّف ويحول دون زيادة التقصّف ووصوله إلى الجذور حيث يصبح من الصعب إنقاذ الشعر. وإن قصّ أطراف الشعر يحميه من التلف، و يعزّز نموّه بأي حالة من الحالات، و لزيادة تعزيز نموّ الشعر فهناك حلول أخرى أبرزها تناول المكمّلات الغذائيّة المقوّية للشعر والأظافر وتدليك الشعر بالزيوت الأساسيّة.

 

 

أفضل أيام قص الشعر للتكثيف والتطويل فبراير 2023

 

ان أفضل أيام قص الشعر للتطويل والتكثيف، وبالرغم من أنّ قص الشعر لا تحبذه العديد من النساء إلى أنّ هذه الطريقة مجدية وفعالة في منح الشعر الصحة واللمعان والحيوية، لأنّ عملية القص تعالج الشعر من التقصف وتخلصه أيضًا من الضعف، والمظهر السيء خاصةً إذا كان الشعر هشًا ومتطايرًا.


و قص الشعر من الأمور الهامة التي تهتم بمعرفتها كل سيدة من السيدات لكونها مهمة لزيادة أناقة وجمال شعرهم، حيث تقوم المرأة أو الفتاه في قص شعرها في تلك الأيام الخاصة في القص، والتي يكون لكل يوم من الأيام هدف إذا كان تطويل أو تكثيف وغيرها مما يزيد من حماية الشعر من أي تلف وضرر عند قصه في الموعد المحدد، ومن أفضل أيام قصة الشعر للتكثيف والتطويل لشهر فبراير 2023:

 

” 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 12، 15، 16، 19، 20، 26، 27، 28 “.

 

نصائح هامة قبل قص الشعر
 


 

 

 


قص الشعر وهو جاف


احذري من قص الشعر عندما يكون مبللًا أو رطبًا لأن الشعر المبلل يبدو أطول مما هو عليه. لذلك، عليكِ بقص الشعر عندما يكون جاف. كما وعليكِ أن تنتبهي سيدتي من قص الشعر وهو نظيف. لذلك، اغسلي شعركِ جيدا ثم جففيه تمامًا قبل قصه.

 

استخدمي مقص خاص بالشعر


من النصائح التي تساعدكِ على قص شعركِ بطريقة أفضل هي استخدامك لمقص خاص بالشعر. ، وذلك لأن استخدامك لمقص غير مخصص للشعر قد يتسبب في ضرر الشعر كثيرًا ويجعل مظهره غير جميلٍ.

 

رطبي شعرك بالزيوت


ومن الخطوات الهامة التي يمكنك اتباعها بعد قص الشعر هي وضع الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب شعرك، وتعمل على زيادة طوله ونموه بشكل فعال وفي أقل وقت.

 

 

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