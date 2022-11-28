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الإثنين، 28-11-2022 03:25 م

كلّ ما عليكِ معرفته عن الكولاجين: فوائده، أنواعه والوقت الأنسب لتناوله

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الوكيل الإخباري - في هذا المقال، سنكشف لكِ عن أنواع الكولاجين والفرق بينها حتّى تكوني على اطلاع كامل حول هذا الموضوع. لكن قبل ذلك، سنذكّركِ بفوائد الكولاجين على بشرتكِ: 

ما هي فوائد الكولاجين؟

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يعمل الكولاجين على ترطيب البشرة من الأعماق ليخلّصها من جفافها، وبالتالي يجعلها تبدو أكثر انتعاشاً.


يزوّد الكولاجين البشرة بالإشراقة والنضارة التي تجعلها تبدو صحّية وشابّة.


يساهم هذا البروتين في إنتاج الكولاجين في البشرة، إزالة التجاعيد، شدّها وإعادة المرونة إليها.


يساعد الكولاجين في تغذية الشعر من العمق وترطيبه.


يساهم الكولاجين في الحدّ من آلام وتصلّب العضلات والمفاصل وتعزيز حركتها ومرونتها.


يساعد الكولاجين في تقوية الأظافر.

 


أنواع الكولاجين والفرق بينها: 

 


 

 

الكولاجين السائل: 


أثبتت الدراسات أن تناول الكولاجين السائل، يساعد الجسم في امتصاص كلّ فوائده بطريقة أسرع، أي بمعنى آخر عملية الهضم تكون سهلة. 


يحتاج الكولاجين السائل من دقيقة إلى 4 دقائق حتّى يتحلّل في الجسم. 


لا يحتاج الجسم إلى تكسير مستخلص الكولاجين السائل، ممّا يساعده في امتصاص المزيد من عناصر الكولاجين والإستفادة أكثر منها.


الكولاجين حبوب:


يحتاج الكولاجين حبوب إلى 20-30 دقيقة حتّى يتحلّل في الجسم.


يحتاج الجسم إلى تكسير مستخلص الكولاجين حبوب، ومن ثمّ تحويله إلى سائل في المعدة، بهدف الحصول على خصائص وفوائد الكولاجين. 

 


الكولاجين بودرة: 


إن تناول الكولاجين على شكل بودرة، يساعد الجسم في امتصاصه بطريقة أسهل، وذلك بفضل عملية Hydrolosis حيث يتمّ تقسيم سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية. 


يمكن إضافة بودرة الكولاجين إلى المياه، الشاي أو العصير، ممّا يساعد المعدة في هضم الكولاجين بشكل أسهل. 


قد يتمّ إضافة حمض الهيالورونيك إلى بودرة الكولاجين الطبيعية، لنتيجة أكثر فعالية. 


الوقت الأنسب لتناول الكولاجين مهما كان نوعه:


يجب أن تتناولي الكولاجين مهما كان نوعه عند الصباح.

 

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