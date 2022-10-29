كل ما عليكِ معرفته عن تقنية المايكروبليدنج بالتفاصيل

الوكيل الإخباري - لا شك أنّ شكل الحواجب يلعب دوراً هاماً في تحسين مظهر وجهك وتجميله، ومنحك إطلالة إستثنائيّة وجذابة. هناك طرق عديدة للحصول على حواجب كثيفة، كاستخدام قلم تحديد الحواجب أو تطبيق الزيوت الطبيعيّة، بالإضافة الى تقنيّة التاتو الشهيرة، إلّا أنّ الطريقة الأحدث والأسهل والأكثر فعاليّة هي طريقة المايكروبليدنج. فإذا كنت تنوين الحصول على حاجبين كثيفين وعريضين، تابعي قراءة هذا المقال لمعرفة كل ما يتعلّق بتقنية الـMicroblading.

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1- ما هي تقنية المايكروبليدنج؟







المايكروبليدنج هي طريقة طبيعيّة لتكثيف الحواجب وتعريضها تقوم على وشم الحواجب بالحبر وبصورة شبه دائمة، ولكن على عكس التاتو تحافظ على الحاجبين الأصليّن وتصلحهما عبر ملء الفراغات وتكثيف الشعيرات وملء الحاجب، مما يغيّر شكل الحاجب ويمنحك المظهر المثالي الذي تطمحين إليه.







2- هل تقنية المايكروبليدنج تناسب الجميع؟



إن كنتِ تخضعين لعلاج معين أو تتناولين أدوية مثل مميعات الدم، من المفضل استشارة طبيبكِ قبل اللجوء إلى تقنية المايكروبليدنج .



3- هل تقنية المايكروبليدنج تناسب جميع أنواع البشرة؟



هي تُطبّق على جميع أنواع البشرة، لكن الفرق يكمن في النتائج. تقنية المايكروبليدنج تنجح بشكل تام على البشرة الجافة، لأنها تحافظ على الصبغة بشكل أفضل من البشرة الدهنية لأنها تفرز الكثير من الزيوت الأمر الذي يجعل النتائج غير مضمونة.



4- هل تؤثر تقنية المايكروبليدنج على نمو الشعر الطبيعي؟



عندما تُطبّق التقنية بشكل صحيح، لا تؤثر على نمو شعر الحاجبين بتاتاً.



5- كيف تُطبّق تقنية المايكروبليدنج؟



أولاً سيقوم الطبيب أو الخبير المتخصّص، بتحديد رسمة الحواجب المناسبة لمظهرك، ويختار لون الشعيرات الملائمة لك. بعد هذا تُرسم الرسمة، وتنظف البشرة جيداً ويتم تخديرها لتجنّب الألم. بعد التخدير، يرسم أخصائي التجميل بقلم مختص، كل شعرة على حدى، فيملأ الفراغات كلّها، ثم تنتهي العملية بعد وضع مرهم للتعجيل في عمليّة شفاء الجلد.



6- كم تستغرق تقنية المايكروبليدنج من الوقت؟



تستغرق هذه التقنية ما يقارب الـ30 دقيقة الى الساعة وتنفّذ أحياناً على جلستين.



7- كم تدوم تقنية المايكروبليدنج؟



تمنحك تقنيّة المايكروبليدنج حاجبين مثالين لمدة أقلّها سنة وأقصاها 3 سنوات، بحسب نوع بشرتك حيث يتلاشى الوشم بصورة أسرع عن البشرة الدهنية، مقارنةً بالبشرة العادية.



8- هل تقنية المايكروبليدنج مؤلمة؟



إذا لم يتم اللجوء إلى التخدير، نعم قد تسبب بعض الألم أثناء الرسم.



9- متى يجب مراجعة خبير التجميل؟



عليك مراجعة خبير التجميل بعد مرور أربعة أسابيع للتأكد من أن النتائج مرضية بالنسبة إليك، وفي بعض الأحيان ربّما سيكون من الجيد مراجعته للتأكد من أن المظهر ما زال جميلاً.



10- بعد الانتهاء من تقنية مايكروبليدنج... ماذا أفعل؟



بعد الخضوع لتقنية المايكروبليدنج يوصى المختصّون بعدد من الإجراءات التي يفضّل تطبيقها للحصول على النتيجة المرجوة من هذه التقنيّة وهي:

ضعي واقي شمس



هو أوّل ما يوصى به، باعتباره طريقة فعّالة تطيل عمر الوشم وتمنع زواله لأطول فترة ممكنة.



لا تستخدمي المنتجات الغنية بالريتينول



هذه المستحضرات جيدة للحواجب لكن ليس عندما تُطبّقين تقنية المايكروبليدنج، لأن هذه المستحضرات ممكن أن تقلل من عمر الحواجب.



ابقي الحاجبين جافين



بعد المايكروبليدنج، احرصي على إبقاء الحاجبين جافين، لا تقربي الماء إليهما وتجنّبي وضع كافّة أنواع مستحضرات التجميل، لما يقارب الأسبوع أو الأسبوعين على الأقل. بعد مرور هذه الفترة يمكنك ممارسة نشاطاتك اليومية واستخدام مستحضراتك المفضلة ثانيةً كما يحلو لك.



11- أيّ تقنية أفضل التاتو أو المايكروبليدنج؟



كما هو واضح هناك تشابه بين التاتو و المايكروبليدنج، فكلاهما يقوم على حقن الجلد بالحبر، ولكّن هناك فروقات أيضاً، فحين يتم التخلص من الحاجبين بشكل تام عند إجراء التاتو، تعتمد المايكروبليدنج على ملء الفراغات فقط ودعم مظهر الحاجبين الأصلين ممّا يمنحك إطلالة أكثر واقعيّة وبساطة، كما أن ملء الفراغات قد يندمج مع حاجبيك ليصبح غير ملحوظ أصلاً.



12- وإذا لم تكُن النتائج مرضية... ماذا أفعل؟



هناك طرق عدة يمكنكِ من خلالها إزالة مايكروبليدنج الحواجب وهي كالتالي:



عدم اتّباع خطوات تثبيت اللون من أجل إزالة مايكروبليدنج الحواجب



بعد اللجوء إلى تقنية Microblading لا تتبّعي الخطوات التي تساعد على تثبيت التاتو واللون. أي يمكنكِ أخذ حمام ساخن وغسل وجهكِ بالطريقة الاعتيادية وليس عليكِ تطبيق الكريم المثبت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ السباحة لساعات طويلة لكن تفادي التعرّض لأشعة الشمس العالية كون هذا الأمر ممكن أن يسبب تهيّج البشرة والتهابها.



استخدام مقشر من أجل إزالة مايكروبليدنج الحواجب



بعد 7 أيام من اللجوء إلى تقنية Microblading، استخدمي مقشّر وافركيه على المنطقة المستهدفة لدقائق. ابتعدي عن العينين قدر الإمكان وفي حال لاحظت احمرار أو تهيّج هذه المنطقة بشكل واضح توقّفي فوراً عن التقشير. بمكنك سنفرة البشرة في هذه المنطقة كلّ 3 أيام تقريباً لكن تأكّدي من استخدام المستحضرات المناسبة التي لا تسبب تهيّج العيون.



اللجوء إلى فيشل من أجل إزالة مايكروبليدنج الحواجب



الجئي إلى فيشل بعد أسبوع لتساعدي على ترطيب هذه المنطقة وتفكيك الحبر الموضوع في الحاجبين. يمكنكِ الاكتفاء بترطيب وتطبيق الزيوت على الحواجب. جميع أنواع الزيوت تساعد على ترطيب الجلد وتفكيك اللون خصوصاً في الأيام الأولى بعد العلاج، لذا طبّقيها كلّ ساعتين على المنطقة المستهدفة.



القيام بجلسات سونا من أجل إزالة مايكروبليدنج الحواجب



القيام بجلسات سونا تساعد في بعض الأحيان بتفكيك الحبر و التخفيف من حدّته بفضل درجة الحرارة العالية. من هنا، الجئي إلى سونا مرّة في الأسبوع لكن لا تتخطّي الوقت الطبيعي المسموح.



استخدام مستحضرات تحتوي على الأحماض من أجل إزالة مايكروبليدنج الحواجب