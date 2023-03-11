كم مرة يجب عليكِ أن تغسلي وجهك في اليوم؟.. بشرتك تحدد الأمر

الوكيل الاخباري - العناية بالبشرة أمرٌ شخصي ويختلف من شخص إلى آخر، إذ أنه يعتمد على نوع بشرتكِ بشكلٍ خاص، وروتينك الذي تقومين به عادةً.



ومع ذلك، يبدو أن استخدام غسول الوجه هو جزءٌ لا يتجزأ من العناية ببشرتنا، حيث إن الكثيرين يستخدمونه في الصباح والليل.



ولكن مؤخراً كثر الحديث حول أهمية رطوبة بشرتنا وأهمية تدابير الحماية ضد التلوث والبكتيريا والجفاف، وأهمية غسل وجهنا مرتين يومياً.



ورغم أن تخطي غسول الصباح قد يكون مفيداً لبعض الأشخاص، إلا أن غسل وجهك قبل النوم ضروري دائمًا لتنظيف الجلد من البكتيريا التي تتراكم على مدار اليوم، وبناءً على نوع بشرتك، سنخبركِ هنا بعدد المرات التي يجب أن تغسلي فيها وجهك كل يوم.





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ما هو نوع بشرتك؟



للتحقق من نوع بشرتك، يوصي أطباء الأمراض الجلدية بغسل وجهك ثم تركه ليجف دون أي مواد موضعية إضافية بعد ذلك، وبعدها انتظري خمس دقائق، ثم لاحظي ما تشعر به بشرتك، إذا كانت مشدودةً وجافةً، فهذا يعني أن بشرتكِ جافة.



وإذا كان ملمسها دهنياً ولامعاً في كل مكان، فهذا يعني أن بشرتك دهنية، أما إذا كانت دهنية في منطقة ومختلطة في مكان فإن بشرتكِ مختلطة، وفي حال كانت بشرتكِ تشعر بالراحة دون أن تكون دهنية بشكلٍ مفرط، فلديكِ بشرة عادية.



البشرة العادية



نظراً لأن البشرة العادية تتطلب عنايةً أقل من الأنواع الأخرى، فإن عدد مرات غسل وجهك متروك لك تماماً، ولكن لا يتوجب عليك غسلها في الصباح لأن ذلك قد يسبب ضرراً أكثر مما ينفع.



ولا يعاني الأشخاص ذوو البشرة العادية من بقع قشرية أو تشققات ثابتة، إذ أنها تقوم بإصلاح نفسها وتعمل على ضبط الرطوبة داخلها.



البشرة الجافة



إذا كانت بشرتكِ جافة، فليس من الضروري غسل وجهكِ في الصباح، إذ تحتاج البشرة الجافة إلى أكبر قدر ممكن من الرطوبة خاصة في أشهر الشتاء الباردة والجافة. قد يؤدي غسل الجلد في الصباح إلى استنفاذ الرطوبة التي تراكمت في الجلد خلال الليل.





البشرة الدهنية



تميل البشرة الدهنية إلى المعاناة من التشققات والإفرازات الدهنية غير الضرورية التي تؤدي إلى الالتهاب. لهذا السبب، من المرجح أن تستفيدي من غسول الصباح، حيث يساعد في تعزيز رطوبة البشرة وإزالة الزيوت المتراكمة، ومع ذلك، احذري من الغسيل الزائد لأن ذلك سيزيد فقط من إنتاج الزيت لمكافحة الجفاف الذي يمكن تجنبه.



البشرة المختلطة



الجلد المختلط صعب، إذ قد تستفيدي من تخطي غسول الوجه في الصباح.



ولكن إذا تخطيتِ ذلك، ولاحظتِ أن بشرتك أقل جفافاً خلال اليوم وتعاني من عدد أقل من التشققات، فأنتِ على ما يرام، أما إذا لم يبدأ الجفاف، فإننا نوصي بالاستمرار في غسول الوجه اللطيف في الصباح.

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