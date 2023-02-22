كم من الوقت يستغرق شعرك للتكيف مع شامبو جديد؟

الوكيل الاخباري - يمثل جمال الشعر أحد أهم الأشياء التي يهتم بها النساء والرجال، وعندما يكون شعرنا لامعًا ومتوهجًا وقويًا، نشعر بثقة أكبر، وبالجاذبية.

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ومع ذلك، فإن الشيء الذي يوضح لنا مدى أهمية مظهر شعرنا وحالته، هو الاختيار الواسع لمنتجات الشعر المختلفة في السوق، ومع تزايد عدد أنواع الشامبو والعلامات التجارية المختلفة، تعد عملية الاختيار مرهقة ومربكة للغاية، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من الجدل حول المواد الكيميائية في الشامبو.



لسوء الحظ، تعمل الحيل التسويقية الذكية على تضليل الأشخاص، عن طريق إضافة بعض المكونات العضوية الطبيعية إلى المنتج، ووضع ملصقات على زجاجة المنتج بأنها عضوية تمامًا، ويحتاج الشخص حقًا إلى توخي الحذر عند اختيار أي منتج.





لماذا يجب اختيار شامبو طبيعي؟







اختيار المنتجات المليئة بالمواد الكيميائية والمكونات غير الصحية، له تأثير سلبي على صحة الشعر وفروة الرأس، لذلك إذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر صحي وقوي ولامع، فعليكِ التفكير في روتين عناية صحي بشعرك.

إن العديد من أنواع الشامبو المليئة بالمواد الكيميائية توفر مظهرًا جميلًا للشعر، لكن مع مرور الوقت تُتلف هذه المكونات شعرك، وتجعل حالته أسوأ.



كم من الوقت يستغرق الشعر حتى يتكيف مع شامبو جديد؟

منطقياً، سوف تحتاجين إلى استخدام الشامبو الجديد أكثر من مرة قبل أن تتمكني من معرفة كيف يؤثر هذا الشامبو على شعرك، لذلك يجب ألا تتوقعي رؤية النتائج على الفور، يجب عليكِ التحلي بالصبر للانتظار، واستخدام الشامبو الجديد 7 مرات متتالية على الأقل؛ لتري كيف يعمل على شعرك.



ويجب أن تلتزمي بالشامبو عندما تختاري واحدًا وتخططي لاستخدامه لفترة أطول، بهذه الطريقة ستري تأثيرات طويلة الأمد.



أفضل مكونات الشامبو الطبيعي

إن الشامبو الطبيعي المصنوع يدويًا هو طريقة ألطف وأكثر تغذية للشعر من تلك التي تحتوي على مكونات كيميائية، وعند استخدام مواد كيميائية قاسية، يمكن أن تعاني من تساقط الشعر أو الإصابة بالالتهابات والحكة الشديدة، أو الشعر الجاف والتالف.



ويحتوي الشامبو الطبيعي على مكونات لن تضر بالطبقة الواقية من الزيوت الطبيعية الموجودة في فروة رأسك، وبهذه الطريقة لن يتلف شعرك، لذا قررنا سرد بعض مكونات الشامبو الطبيعية الأكثر شيوعًا، والتي ستوفر لك أفضل النتائج الممكنة لمظهر الشعر الذي تريدنه.



من أفضل المكونات الطبيعية:

الصبار من أفضل المكونات الطبيعية للشعر، حيث يعرف الصبار بخصائص ترطيب وعلاج البشرة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات، بما في ذلك A، وB وC وE، ويحتوي على معادن صحية مختلفة والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم والأحماض الدهنية، كل هذه العناصر ستساعد بصيلات شعرك على البقاء ناعمة ولامعة وقوية.



إذا كنت تريدين أن يبدو شعرك ناعمًا ولامعًا، فيمكنك أيضًا البحث عن خل التفاح وجوز الهند وزيت الجوجوبا والبيض والليمون وإكليل الجبل، ويعد زيت جوز الهند أحد أشهر المكونات العضوية لمنتجات العناية بالشعر، ويوفر مظهرًا مرطبًا ومغذيًا للشعر، وكذلك زيت الجوجوبا الذي يوفر علاجًا احترافيًا للشعر؛ لأنه يعتبر زيتًا أساسيًا للشعر.

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