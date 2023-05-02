كيفية إدارة الإجهاد أثناء الحمل.. نصائح الخبراء

الوكيل الاخباري - الحمل هو الوقت الذي تمر فيه المرأة بتغيرات متعددة في حياتها. هذه التغيرات ليست جسدية فحسب، بل عاطفية ونفسية أيضاً، وهو أمر طبيعي مع دخول مرحلة جديدة من الحياة.

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لكن هذه المخاوف والتغييرات تؤدي أحياناً إلى الإجهاد، بالنظر إلى أن الحمل يضاعف أحاسيسك، ويجعلها أكثر عمقاً، كما يمكن أن يصيب الإجهاد الأمهات الحوامل بشدة، لهذا من المهم أن تعرفي كيفية إدارة التوتر أثناء الحمل.

قد تعاني النساء الإجهاد المرتبط بالطفل أو بأجسامهن أو الاستعداد لوصول الطفل أو تغيرات الحياة أو أي شيء آخر، ورغم أن هذه المشاعر طبيعية، فإن الإجهاد المستمر أثناء الحمل يعتبر سيئاً لكِ ولطفلكِ الذي لم يولد بعد.



نصائح لإدارة التوتر أثناء الحمل:







1 . انتبهي إلى تنفسكِ:

يمكن أن تتأثر أنماط التنفس بشكل كبير بالإجهاد، وقد يصبح تنفسك أكثر ضحالة وأقصر نتيجة لذلك، ما يقلل كمية الأكسجين في جسمكِ، نتيجة لتفاعل الجسم مع نقص الأكسجين من خلال هذا التنفس الضحل، وقد تزداد مستويات التوتر لديك، لكن يمكنكِ من خلال التأمل والاهتمام بتنفسكِ التخلص من التوتر.



للتنفس أثناء الحمل، اجلسي أو استلقي وأغمضي عينيكِ، خذي 5 أنفاس عميقة على الأقل كلما شعرت بالتوتر. انتبهي إلى حركة الصدر أثناء عملية الشهيق والزفير، وحاولي الاسترخاء أثناء التنفس، واتركي قلقكِ يذوب.



2 . الكثير من النوم لتقليل التوتر:

عندما لا تحصلين على قسط كافٍ من النوم، فإنكِ تفقدين الطاقة بسرعة في كل من جسمكِ وعقلكِ، وقد ينتج الإجهاد عن هذا، لأنه قد ينتج المزيد من المشاعر والأفكار غير السارة.



ينصحك الخبراء بأخذ قيلولة في وقت ما خلال النهار، إذا كنت تواجهين مشكلة في النوم ليلاً، وقد يسترخي جسمكِ وعقلكِ حتى مع قيلولة قصيرة لمدة 20 دقيقة.



3 . التمدد:

قد تتوتر عضلاتكِ وتنقبض، نتيجة الهرمونات التي يتم إطلاقها في أوقات التوتر أثناء الحمل. ويعد التمدد تقنية ممتازة لمكافحة هذا الضيق، وتقليل التوتر.



اقضي بضع دقائق خلال يومكِ المزدحم في تمديد رقبتكِ وظهركِ وذراعيكِ وساقيكِ. إذا لاحظتِ أنكِ أصبحتِ متوترة أو مضطربة، من خلال حركة تدوير رأسكِ بحيث تكون أذنك اليسرى أقرب إلى كتفك اليسرى، فيمكنكِ الاكتفاء بتمديد رقبتكِ، احتفظي بهذه الوضعية لمدة 20 ثانية، وتوقفي مؤقتاً عندما تشعرين بالتمدد، تأكدي من أخذ نفس عميق للمساعدة على استرخاء عضلاتك.



4 . اشربي شاي النعناع:

إذا كنتِ تحاولين إدارة التوتر أثناء الحمل، فجربي تناول الشاي بالنعناع، إذ يمتلك المنثول الموجود في أوراق النعناع خصائص مهدئة ومريحة للعضلات، بالإضافة إلى ذلك يخفف النعناع الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك: الغثيان والقيء. وشرب شاي النعناع يعد تقنية آمنة وطبيعية بالكامل، للحد من التوتر عند الحمل، ومكافحة التوتر ومشاكل المعدة أينما كنتِ، لهذا ضعي بعض أكياس شاي النعناع في حقيبة يدكِ.

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