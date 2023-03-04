كيف تحصلين على بشرة متوهجة بـ 3 خطوات بسيطة

الوكيل الاخباري - تعمل بشرتنا كحاجز وقائي ضد العوامل الخارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث والميكروبات، لذلك فإن العناية الجيدة بالبشرة وتزويدها بالعناصر الغذائية الأساسية، يعد أمر ضروري للحفاظ على صحتها وشبابها وإشراقها. إذن، ما الذي تحتاجه بشرتكِ حتى تتوهج؟ الجواب هو مزيج من الأشياء، بما في ذلك الترطيب المناسب والحماية من الشمس واتباع نظام غذائي صحي.



كيف تحصلين على بشرة متوهجة؟

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1. الترطيب

أحد أهم العوامل في تحقيق بشرة متوهجة هو ابقائها رطبة بشكل صحيح. عندما يصاب جسمكِ بالجفاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بشرة جافة وقشور تفتقر إلى الإشراق، هذا يعني أنه يجب عليكِ الحفاظ على رطوبة بشرتك أيضاً، لمكافحة ذلك، من المهم شرب الكثير من الماء على مدار اليوم وتجنب المشروبات التي تؤدي إلى الجفاف مثل الكافيين.



بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد دمج مصل مرطب في روتين العناية بالبشرة على تأمين الرطوبة والحفاظ على بشرتكِ ممتلئة ونضرة. ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، وهو مرطب قوي يمكن أن يحمل ما يصل إلى 1000 ضعف وزنه في الماء.



2 نظام غذائي صحي



يمكن أن يكون للأطعمة التي تتناولينها تأثير كبير في صحة بشرتكِ ومظهرها، ويمكن أن يوفر تناول نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات يتضمن كميات وفيرة من الفواكه والخضروات، الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها بشرتك للبقاء بصحة جيدة ومتوهجة.



3. الحماية من أشعة الشمس



التعرض لأشعة الشمس هو أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة المبكرة وتلف الجلد، وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى التجاعيد وبقع الشمس وحتى سرطان الجلد، ولحماية بشرتكِ من أشعة الشمس الضارة، من الضروري وضع واقي الشمس يومياً.



اختاري واقٍ شمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس يبلغ 30 أو أعلى، وأعيدي تطبيقه كل ساعتين إذا كنتِ تقضين بعض الوقت في الخارج، بالإضافة إلى ذلك من المهم ارتداء ملابس واقية مثل القبعات والنظارات الشمسية والبحث عن الظل خلال ساعات الذروة.





إليك 4 عناصر غذائية ضرورية لبشرتك:



1. فيتامين E: مضاد آخر للأكسدة، يساعد فيتامين E على حماية بشرتك من الأضرار البيئية والحفاظ على رطوبتها، يمكنك العثور على فيتامين E في الأطعمة مثل المكسرات والبذور والأفوكادو.



2. فيتامين C: يساعد هذا المضاد للأكسدة القوي على حماية بشرتكِ من أضرار الجذور الحرة ويعزز إنتاج الكولاجين، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي الحمضيات والفلفل والفراولة.



3. أحماض أوميغا 3 الدهنية: تساعد هذه الدهون الصحية على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يؤدي إلى بشرة أكثر وضوحاً وإشراقاً، وتشمل الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز.



4. الزنك: يلعب هذا المعدن الأساسي دوراً في تجديد خلايا الجلد ويمكن أن يساعد على تقليل الالتهاب والاحمرار، وتشمل المصادر الجيدة للزنك المحار ولحم البقر وبذور اليقطين.

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