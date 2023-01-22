لا تخلطي كريم الحماية من الشمس مع كريم الأساس.. لهذا السبب

الوكيل الاخباري - تعد الحماية من أشعة الشمس هي العنصر الأهم في روتين العناية اليومي بالبشرة. ومع ذلك، قد تكون واحدة من أكثر الخطوات التي يتم إغفالها، على الرغم من خطورة أشعة الشمس، فهي المسؤول الأول عن شيخوخة الجلد.

اضافة اعلان



أحد الأسباب التي تجعل البعض يملن إلى ترك عامل الحماية من الشمس (SPF)، هو عدم معرفة كيفية دمجه بشكل صحيح ضمن روتين العناية اليومي، وقد يكون استخدام عامل الحماية من الشمس مع كريم الأساس أو المرطب أمراً مربكاً، ما يؤدي إلى خلط واقي الشمس مع منتجات البشرة الأخرى، وهذا ما يحذر منه الخبراء

لماذا لا يجب خلط عامل الحماية من الشمس مع منتجات أخرى

السبب الأساسي، الذي يمنعكِ من مزج عامل الحماية من الشمس مع منتجات مثل كريم الأساس أو المرطب، هو أن إضافة الحماية من أشعة الشمس إلى أي سائل أو مسحوق آخر ستخفف عامل الحماية من الشمس، وبالتالي يؤدي إلى تقليل قوته ومفعوله، فضلاً عن وجود منتجات توقف مفعول كريم الحماية تماماً.



من الأفضل استخدام عامل حماية من الشمس، وغيره من المنتجات بشكل منفصل، حتى إذا كنتِ ترتدينه في نفس الوقت، ويعتمد الترتيب الذي تستخدمينه في طبقات منتجات العناية بالبشرة على نوع عامل الحماية من الشمس الذي تستخدمينه، ويجب امتصاص واقيات الشمس الكيميائية بالكامل في الجلد، لذلك يجب وضعها قبل المرطب وكريم الأساس بفترة، لكن يجب وضع واقيات الشمس الطبيعية أو المعدنية بعد المرطب وكريم الأساس، لأنها تحتاج إلى دمجها لتكوين حاجز.

هل تتوفر منتجات "SPF" الكل في واحد؟







عندما ترغبين في حماية بشرتكِ وتحقيق تغطية تجميلية، فإن الخيار الأفضل هو استخدام منتج شامل، يمنحكِ تغطية متساوية، وخط دفاع ضد أشعة الشمس.



لهذا، تعتبر المرطبات الملونة خياراً شائعاً، حيث يوفر هذا الكريم المرطب بأصباغ المكياج تغطية خفيفة، وتحتوي العديد من العلامات التجارية على عامل حماية من الشمس أيضاً. ومع ذلك، إن المرطبات الملونة ذات عامل الحماية من الشمس يمكن أن تكون مشكلة، لأن كمية المنتج التي تستخدم عموماً لا توفر حماية كبيرة من أشعة، وستحتاجين إلى استخدام مقدار ملعقة صغيرة كاملة من المرطب الملون على وجهكِ، للحصول على فوائد عامل الحماية من الشمس، وهو أكثر مما قد يطبقه معظم الناس.



بدلاً من الاعتماد على مرطب ملون مع عامل حماية من الشمس، يوصي الخبراء بواقي الشمس الملون كمنتج شامل، لأنه يحتوي على أكاسيد الحديد، التي يمكن أن تمنع ضوء الأشعة فوق البنفسجية والضوء الأزرق الذي قد يسبب أيضاً التجاعيد المبكرة وعلامات الشيخوخة الأخرى.



يحتوي واقي الشمس الملون على صبغة في مجموعة من الظلال، التي توفر تغطية لبشرتكِ، بينما تجني فوائد خصائص الحماية للمنتج، بالإضافة إلى ذلك لايزال بإمكانكِ وضع واقي الشمس الملون فوق المكياج، إذا كنتِ ترغبين في المزيد من التغطية.



وسواء اخترت استخدام واقي الشمس الملون، أو غير الملون، فإن "SPF" اليومي أمر بالغ الأهمية لصحة بشرتكِ على المدى الطويل، ومزجها مع منتجات أخرى يقلل قدرتها على حماية بشرتكِ من سرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج