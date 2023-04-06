لتتألقي في يومك.. 7 عادات جمالية عليك ممارستها قبل النوم

الوكيل الاخباري - مع الحياة السريعة والجدول اليومي المحموم، لم يعد لدينا الوقت الكافي لتدليل أنفسنا والعناية ببشرتنا، لذا عليكِ التعرف إلى بعض الممارسات والحيل السريعة التي تساعدكِ على الحفاظ على روتين العناية ببشرتك، والقيام به في أقل وقت ممكن.

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إليكِ بعض العادات اليومية، التي ستساعدك على تحسين جمالكِ والحفاظ على روتين صحي لبشرتكِ، احرصي على ممارستها يومياً.



روتين الجمال قبل النوم.. عادات يجب القيام بها:











1 . امسحي المكياج:

مهما كان حجم المسؤوليات التي لا تمنحكِ الوقت الكافي لنفسكِ، فلا تنشغلي أبداً عن تنظيف بشرتكِ والتخلص من المكياج والتأكد من عدم وجود بقايا داخل الجلد، للحفاظ على بشرتكِ مُشرقة ونضرة وصحية.

تبدأ البشرة في إصلاح نفسها أثناء النوم، وتتفتح مسام الجلد، ويحدث ترقيع جلدي، ولكن عندما تكون بشرة وجهكِ محاطة بطبقة سميكة من مستحضرات التجميل، فلن تجني سوى البقع والبثور وحب الشباب.



2 . كريم اليدين:

الأيدي الجميلة يمكن أن تضاعف جاذبيتكِ. كل ليلة قبل النوم، اغسلي يديك بالماء الدافئ والصابون، وجففيهما بمنشفة ناعمة، ثم ضعي كريم اليدين بطبقة سميكة، لتبقى يداكِ مرطبتين أثناء الليل، وعندما تستيقظين، سوف تلمسين بنفسكِ النعومة الحريرية.



إذا كنتِ لا تفضلين الكريم، فإن الزيوت، مثل: زيت جوز الهند وزيت اللوز وزبدة الشيا وزبدة الكاكاو، وجل الصبار، تشكل بدائل جيدة لكريم اليد التجاري.



3 . التونر:

قد يقلل البعض من أهمية استخدام التونر على البشرة، لكنه من أساسيات العناية الليلية، حيث يساعد على استعادة مستويات الرقم الهيدروجيني الطبيعي لبشرتكِ، ما يجعل بشرتكِ مقاومة للبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، كما ينظف بشرتك من الأوساخ والشوائب.

ما عليك سوى وضع كمية صغيرة من التونر على وسادة قطنية، ومرريها بلطف على وجهكِ ورقبتكِ، وفي صباح اليوم التالي ستصبح بشرتكِ أكثر إشراقاً ونضارة.



4 . لا تنسَيْ كريم العين:

إذا كان هناك أي شيء في هذا العالم له جمال لا يتلاشى أبداً، فهو عيون المرأة، والعناية بهذا الجزء من الوجه مهمة بالتأكيد، احرصي على إزالة كل مكياج عينيك، ووضع كريم العين قبل الذهاب للسرير. ويعتبر كريم العين مفيداً جداً لعينيكِ؛ إذ ترطب مكوناته مثل الببتيدات عينيكِ، وكذلك تقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة.



5 . العناية بالشعر:

الاهتمام بشعركِ قبل النوم لا يقل أهمية عن بشرتكِ، لذا عليكِ تصفيف خصلات شعركِ مع تدليك فروة الرأس، والحفاظ عليه مربوطاً في كعكة أو ضفيرة، لتجنب الاشتباك الذي قد يحدث أثناء النوم. عليكِ أيضاً التفكير في استخدام وسادة حريرية أو مصنوعة من الساتان الناعم، لتجنب تقصف الشعر أثناء النوم على الوسادة القطنية التي تكون أكثر قسوة من الأنواع الأخرى.



6 . فازلين للقدمين:

العناية بجمال قديمكِ ونعومتهما أمر ضروري أيضاً، قبل الذهاب للنوم، عليكِ غسل قدميك بالماء الدافئ وتجفيفهما بمنشفة ناعمة، ثم ضعي طبقة من الفازلين عليهما، وشاهدي كيف يتحولان إلى نعومة وجمال في غضون أيام.



7 . نظافة الأسنان:

هنا يأتي واحد من أهم طقوس الجمال قبل النوم، فالعناية بالجمال لا يجب أن تقتصر على المظهر الخارجي فحسب، وإنما أيضاً بالصحة الداخلية، ومن المهم أن تعتني برائحة أنفاسك حتى تكون سليمة. لذلك، لا بد من تنظيف أسنانكِ كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش، وتأكدي من القيام بذلك بعد 30 دقيقة من تناول العشاء، ولا تنسَيْ استخدام خيط تنظيف الأسنان؛ لأنه مثالي للتخلص من أي بقايا طعام عالقة بين أسنانك، ومن ثم شطف فمكِ بالماء الدافئ.

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