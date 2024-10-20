لن تتوقع.. أطعمة طبيعة تحافظ على نضارة بشرتك

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الوكيل الإخباري- البشرة هي المرآة التي تعكس صحتنا العامة، ولذلك فإن العناية بها أمر بالغ الأهمية. اضافة اعلان





تلعب المواد التي نستخدمها على بشرتنا دورًا حاسمًا في الحفاظ على نضارتها وإشراقها أو تدهورها.



تقول الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، المديرة التنفيذية لمركز بحوث "التغذية الصحية" المنتجات المفيدة للجلد والمنتجات الضارة.





وتبعا لها، يرتبط جفاف الجلد بعدة آليات، فمثلا تؤثر الجلوزة (Glycation)‏ سلبا في حالة الجلد.



لذلك من الأفضل تقليل استهلاك وتجنب تناول منتجات محتوية على السكر المضاف، واستبدالها بالفواكه والفواكه المجففة.



كما أن منتجات الحبوب الكاملة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم تؤثر إيجابيا في التحكم بمستوى السكر في الدم، كما تضيف فيتامينات B1 وB6 إلى النظام الغذائي.



وتوضح الطبيبة، أنه من المهم ترطيب البشرة بانتظام، حيث تؤثر عوامل عديدة في هذه العملية، من بينها العمر، التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية وطبعا أكوابورين (Aquaporin)‏-بروتينات غشائية تلعب دورا رئيسيا في ترطيب البشرة.





