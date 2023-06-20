للحامل.. لا تتناولي هذه الأنواع من الأسماك

الوكيل الاخباري - دائماً تشغل طبيعة الطعام بال المرأة الحامل، التي تتساءل عما يجب أن تتناوله، وما يجب أن تبتعد عنه خلال فترة الحمل، حفاظاً على صحة الجنين الذي يستمد غذاءه الأساسي منها.

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وتشعر المرأة الحامل بضغط كبير حول نوعية الأطعمة، خاصة التي تتعلق بالبروتين. ومؤخراً، توصل بعض العلماء إلى أن على المرأة الحامل أن تتجنب تناول بعض أنواع الأسماك، خوفاً من إصابتها بمرض يعرف بداء "الليستريات". وتم الكشف عن الأنواع المحظورة من الأسماك عليها، وأسباب ذلك المنع.

وجاء أول المحظورات في الأسماك النيئة، مثل: السوشي والأسماك المدخنة، التي تحتوي على بكتيريا وفطريات ترفع خطر الإصابة بـ"الليستريات"، الذي يرفع بدوره خطر حدوث ولادة مبكرة أو إجهاض أو ولادة جنين ميت.



كما أكد العلماء أنه يجب الحد أو تناول كمية قليلة للغاية من سمك التونة والماكريل أثناء فترة الحمل، لاحتوائهما على الزئبق بتركيز عالٍ، يمكن أن يسبب اضطرابات عصبية ومشاكل صحية أخرى، مثل: ضعف الكلام والمهارات الحركية لدى الجنين.



وداء "الليستريات" هو عدوى بكتيرية تنتقل من خلال الغذاء، ومن خلال جرثومة "الليستيرية المستوحدة" المنتشرة على نطاق واسع في الطبيعة، ويمكن أن توجد في التربة، والمياه، والنباتات وبراز بعض الحيوانات، وهي قادرة على تلويث الأغذية.



وتشمل أعراضه: الإسهال، والحمى، والصداع والألم العضلي (ألم في العضلات)، والقيء واضطراب المعدة والصداع وتصلب مؤخرة الرقبة.



وتعد المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بداء الليستريات بسبب ضعف جهازها المناعي.





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