لماذا عليكِ أخذ استراحة من طلاء الأظافر؟

الوكيل الاخباري - بالتأكيد ليس هناك شيءٌ مثل الحصول على أظافر لامعة مطلية، إذ تجعلكِ تغادرين الصالون وأنت تشعرين بدفعةٍ رائعة من الانتعاش وتستمر هذه الدفعة الإيجابية كلما نظرتِ لأظافرك.

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وسواءً كنت تضعين طلاء الأكريليك أو الجل أو مجرد الطلاء العادي، فإن أظافركِ ويديكِ ستبدو لطيفة وستملكين المظهر الذي تريدينه.



كما أن الحفاظ على نظافة أظافرك من خلال العمليات التي يقوم بها الصالون قبل وضع الطلاء، تساعد في منع ظهور الأظافر المعلقة والأظافر الناشبة، والحد من الالتهابات الفطرية، إذ تتم إزالة خلايا الجلد القديمة والميتة مما يعزز نمو خلايا جديدة صحية.



ويمكن أن تمتد فوائد الطلاء إلى ما هو أبعد من أظافرك، إذ تساعدك مساجات اليد على تعزيز الدورة الدموية والتي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ظهور اليدين أكثر حيوية. ومع ذلك، قد لا يكون الاستمرار في طلاء الأظافر دائماً دون أخذ استراحة أمراً مثالياً.









ماذا يحدث عندما تكون أظافرك مغطاة دائماً بالطلاء



عندما تقومين بوضع طلاء الأظافر كل يوم لأشهر متتالية، فإن أظافرك تخضع لتغيير معين، وعند إضافة المواد الكيميائية الأخرى إلى المزيج مثل مزيل الطلاء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أظافرك الطبيعية.



وقد تحتوي العلامات التجارية المختلفة لطلاء الأظافر على مجموعة من المواد الكيميائية السامة والمزعجة، بما في ذلك الكحول والعطور المختلفة والتولوين والفورمالديهايد وثنائي بيوتيل الفثالات، وقد وجد أن استخدام طلاء الجل يسبب ترقق الأظافر وذلك بسبب الأسيتون المستخدم في إزالة الطلاء، والذي يمكن أن يسبب جفافاً شديدًا ويسبب تقشر الأظافر.



وعندما تضعين طلاء الأظافر باستمرار، قد تحصل أظافرك على حبيبات الكيراتين، عندها ربما يتجمع الكيراتين في أظافرك في مجموعات وتظهر على شكل بقع بيضاء.



ولذلك، فقد حان الوقت لأخذ قسط من الراحة من التلميع لفترة من الوقت حتى تعود أظافرك إلى لونها الطبيعي، ويمكن أن تستغرق أظافرك من أسبوع إلى بضعة أشهر للعودة إلى لونها الصحي، وقد تضطرين إلى الانتظار حتى ينمو الظفر بالكامل، وهو الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى نصف عام.



كيف تحافظين على صحة أظافرك وتستمرين في طلائها؟



هناك بعض العلامات على أن أظافرك تدل على أنكِ تحتاجين إلى استراحة، على سبيل المثال، إذا لاحظتِ أن أظافرك تبدو جافة بشكل خاص، أو بها نتوءات، أو ضعيفة أو هشة والتي يمكن تحديدها بسهولة إذا كانت تنحني بسهولة أو تتكسر.



وتشمل العلامات الأخرى تغير لون الظفر، إذ عندما تصبح أظافرك أضعف وأرق، يتغير لونها وتتحول إلى اللون الأصفر قليلاً، وهو ما يعني أن أظافرك بحاجة فعلية للاستراحة.



وبالإضافة إلى كل ذلك، أنه عندما يُترك طلاء الأظافر لفترة طويلة، يمكن أن يتسبب في فقدان الأظافر للرطوبة التي تشتد الحاجة إليها، مما يجعلها تجف وتتقشر.



ولذلك في حال رأيتِ أي علامات تلف، خذي استراحة لبضعة أشهر، واستخدمي زيت بشرة للمساعدة في الحفاظ على أظافرك رطبة وناعمة.

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