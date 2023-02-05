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الأحد، 05-02-2023 10:48 ص

نصائح للحفاظ على نظافة أدوات الأظافر

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الوكيل الاخباري - تشعر الكثيرات منّا بالقلق بشأن مدى جودة تعقيم أدوات الأظافر الشخصية الخاصة بهن، حيث إننا كبشر نحمل بكتيريا على أجسادنا، والتي يمكن أن تسبب في التهابات مؤلمة أو تهدد الحياة، في حال تعرضنا للجرح. 

ولذلك، حتى لو كنتِ تستخدمين أدواتكِ فقط، يمكنك بسهولة نقل الفطريات والجراثيم إلى داخل جسمك، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدوى مثل قدم الرياضيين وحتى الديدان الدبوسية. 

وإذا سبق لكِ التعامل مع حالة عنيدةٍ من فطريات الأظافر، فستعرفين أن الأمر يستحق أن تأخذي وقتاً إضافياً وتقومي بتعقيمٍ شامل لأدواتكِ٬ ولذا قمنا بتجميع بعض النصائح لضمان بقاء أدواتك معقمة. 

 

حددّي ما إذا كانت الأداة مسامية أم غير مسامية 

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من الواضح أن كل أداة فريدة تفعل شيئاً مختلفاً، لكننا نعني أنها تحتاج أيضاً إلى التنظيف بشكل مختلف، ويمكن أن يكون تقييم ما إذا كان سطح الجهاز مسامياً أم غير مسامي دليلاً مفيداً لتنظيفه، حيث تحتوي المواد المسامية على شقوق يمكن أن تمتص أو تخزن المواد الخارجية، وبناءً عليه تتطلب الأدوات المسامية تطهيراً وتعقيماً أكثر كثافة. 

ومن ناحية أخرى، فإن المواد غير المسامية، مثل المعدن أو البلاستيك، صلبة وعادة ما تجمع البكتيريا والأوساخ على سطحها الخارجي، وهذا يعني عموماً أن الأدوات غير المسامية ستتطلب تنظيفاً أقل عمقاً.



انقعي أداة أظافرك في بيروكسيد الهيدروجين أو الكحول 


إذا كان لديك بيروكسيد الهيدروجين أو الكحول، فستكون هذه الحلول مفيدة لتنظيف أدوات الأظافر وكل ما عليكِ فعله هو نقع أدوات الأظافر لمدة 30 دقيقة بإحدى هاتين المادتين. 



اتركي أداة الأظافر في الماء المغلي 


إذا لم يكن لديكِ منظف كيميائي مثل بيروكسيد الهيدروجين أو الكحول، يمكنك قتل معظم البكتيريا عن طريق وضع أدواتك في الماء المغلي. 

ورغم أن هذه العملية لا يمكن أن تقتل 100% من جميع البكتيريا، إلا أنها ستقتل العديد من الكائنات الحية الدقيقة وهي طريقة فعالة لتنظيف الأسطح وينصح المصدر الطبي بإحضار الماء إلى 200 درجة فهرنهايت وترك الأدوات داخلها لمدة 30 دقيقة. 

 

استخدمي معقم الأشعة فوق البنفسجية إذا كنت في عجلة من أمرك 


في بعض الأحيان، لا تجدين الوقت لفعل كل ما ذكرناه سابقاً وقد تبحثين عن طريقةٍ أكثر سهولة، لذا نوصيك بالنظر في شراء مطهر للأشعة فوق البنفسجية، وهذه طريقة سهلة الاستخدام لمرة واحدة لتطهير الأسطح غير المسامية، والحصول عليها خالية من البكتيريا.

 

 

 

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