لماذا ينصح خبراء البشرة بعدم تناول منتجات الألبان

الوكيل الإخباري - من المعروف بأن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مفيدة للصحة، وهي ضرورية لتعزيز صحة العظام. إلا أن الكثيرين لا يعرفون بأن منتجات الألبان قد تتسبب بمشاكل عديدة في البشرة مثل الأكزيما وحب الشباب والبهتان المصاحب للبشرة غير الصحية.

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فيما يلي بعض التفاصيل التي يجب معرفتها عن منتجات الألبان ومدى ارتباطها ببشرتنا، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:





تأثير هرمونات النمو

يحتوي حليب البقر ومنتجات الألبان على بروتينات مثل الكازين والتي ترفع مستويات بعض الهرمونات مثل عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 - (IGF-1) والبرولاكتين والبروستاغلاندين والمنشطات. وغالباً ما يعالج المزارعون الأبقار بهرمون اصطناعي يسمى هرمون النمو البقري (rBGH) لزيادة إنتاج الحليب. كل هذه الهرمونات وخاصة IGF-1 مرتبطة بزيادة إنتاج الزهم، وهو الزيت الموجود في الجلد، والذي يسد المسام ويسبب حب الشباب.





زيادة في مستويات الأنسولين

يتم الجمع بين منتجات الألبان في معظم الأحيان ومكونات أخرى مثل الأطعمة المصنعة أو السكريات التي تعطل مستويات الأنسولين، مما يتسبب في اختلال التوازن الهرموني. يتم استيعاب منتجات الألبان التي نستهلكها في بروتينات مشابهة للأنسولين. المستويات المرتفعة من الأنسولين تجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والالتهابات، مما يتسبب في الإصابة بأمراض الجلد الالتهابية مثل حب الشباب، والأكزيما، والوردية، وكذلك الأمراض الجلدية مثل الشواك الأسود، والداء النشواني، والتصبغ، والجفاف.





تأثير عدم تحمل الألبان

اللاكتوز هو سكر موجود بشكل طبيعي في منتجات الألبان. تستخدم أجسامنا إنزيماً يسمى اللاكتوز لتفكيك هذا السكر حتى نتمكن من امتصاصه في أجسامنا. لكن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ليس لديهم ما يكفي من اللاكتوز، مما يؤدي إلى حدوث تفاعل التهابي داخل الجسم. وتظهر على الجلد علامات التهابية مثل نسيج الجلد غير المنتظم والحساسية بسبب اضطراب حاجز الجلد.

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