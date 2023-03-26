ماء الأرز لنمو الشعر.. كيف تصنعينه في المنزل؟

الوكيل الاخباري - كلنا نتمنى الحصول على شعر كثيف ولامع وصحي، لكن مع التقدم في العمر يصبح تحقيق هذه الأمنية حلماً بعيداً، نظراً لتأثر الصحة بالعوامل الخارجية، ما يزيد تساقط الشعر، وربما يكون في هذه الفترة قد حان الوقت للتحقق من استخدام ماء الأرز لنمو الشعر.



هل يوفر لكِ ماء الأرز شعراً صحياً وكثيفاً ولامعاً؟.. إليكِ الدليل الكامل لاستخدام الوصفة الأكثر شهرة على الإطلاق.







فوائد ماء الأرز للشعر:



الأرز مليء بالكربوهيدرات، وهذا هو السبب في أن النساء اللواتي يهدفن إلى إنقاص الوزن يقطعنه عن نظامهن الغذائي، لكن الكربوهيدرات يمكن أن تكون جيدة لشعرك!



في ما يلي بعض الأسباب، التي تجعل استخدام ماء الأرز مفيداً للشعر:



- يحتوي على الإينوسيتول، وهو عبارة عن كربوهيدرات، ويمكن أن يساعد في إصلاح الشعر التالف، ثم تحفيز نمو الشعر.



- يحتوي على مستوى درجة حموضة قريب من مستوى الأس الهيدروجيني للشعر، وهذا بدوره يمنع تلف الشعر وتكسره.



- يحتوي ماء الأرز على فيتامين (B، وE)، اللذين يغذيان الشعر ويحسنان نسيجه.



- يمكنه تهدئة فروة رأسكِ وتقليل الالتهاب، ويمكن أن يساعد في تقليل قشرة الرأس وتحسين مرونة الشعر.



ماء الأرز لنمو الشعر:



ماء الأرز يمكن أن يساعد في نمو الشعر، من خلال توفير الإينوزيتول والأحماض الأمينية والمواد المغذية والمعادن ومضادات الأكسدة والحماية من الجذور الحرة والضغوطات البيئية، ويمكن أن يقوي أيضاً جذور الشعر ويمنع الكسر، ما يؤدي إلى شعر أطول وأكثر صحة.



كيف تصنعين ماء الأرز للشعر؟



من السهل صنع ماء الأرز في المنزل، إليكِ ما يجب فعله:



1 . اغسلي كوباً واحداً من الأرز جيداً بالماء ثم أضفي كوبين من الماء.



2 . بعد 30 دقيقة، صفي الأرز واجمعي الماء في وعاء.



3 . لاستخدام ماء الأرز على الشعر، ضعيه على فروة رأسك ودلكيها.



4 . اتركيه على شعرك لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد.



ماء الأرز مع المكونات الطبيعية الأخرى لنمو الشعر:



يمكنك، دائماً، استخدام ماء الأرز مباشرة، لكن مزجه بمكونات طبيعية أخرى قد يعزز فوائده لنمو الشعر.





ماء الأرز مع المكونات الطبيعية:



بذور الحلبة:



تعرف بذور الحلبة بتركيزها العالي من البروتين، والذي يمكن أن يساعد على تقوية الشعر، بمجرد أن يصبح شعركِ أقوى، ولن يكون تكسر الشعر مشكلة بعد الآن، كما أنه يعزز النمو عندما يقترن بمياه الأرز.



زيت إكليل الجبل:



يعتقد أن زيت إكليل الجبل يزيد الدورة الدموية في فروة الرأس، ويساعد أيضاً على تحفيز نمو الشعر، لذلك يمكنكِ دائماً استخدام زيت إكليل الجبل لنمو الشعر.



كم مرة يمكنك استخدام ماء الأرز؟



من الأفضل عدم الإفراط في استخدام ماء الأرز، إذ يمكن استخدامه على الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع لتعزيز نمو الشعر وتقوية الشعر ومنع التكسر، ويمكن استخدامه أيضاً كمكيف، وعندما يقترن بالمكونات الطبيعية الأخرى، يمكن أن يساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي.

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