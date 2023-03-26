ما يجب أن تعرفيه عن ترطيب الشفتين

الوكيل الاخباري - نحتاج جميعنا إلى ترطيب شفاهنا باستمرار، لا سيّما عند تغيّر الطقس وتبدّل درجات الحرارة من الساخنة إلى الباردة أو العكس. فمن منّا لا يزعجها التشقّق والتقشّر ومن منّا لا تشعر بأنّها لا تحصل على إطلالة مثالية إن لم تكن شفتاها رائعتين؟ انطلاقاً من ذلك، لا بدّ دائماً من إيلاء مرطّب الشفاه أهمية كبيرة، ولا يكفي استخدام أي نوع منه، إنّما اختيار التركيبة الأنسب والأفضل.



عن أي مكوّنات أبحث في مرطّب الشفاه؟



حين تبتاعين أي منتج من السوق، لا بدّ دائماً من الاطّلاع على المكوّنات التي تدخل إلى تركيبته. وبالنسبة إلى مرطّب الشفاه، عليك البحث عن العناصر التي تغذّي شفتيك وتعزّز ترطيبهما بشكل فعّال. لذلك، اختاري التركيبات الغنية بالزيوت والممزوجة بالشموع. بالإضافة إلى ذلك، ابحثي عن الزيوت النباتية أو الزبدات النباتية، لأنّها أيضاً فعّالة تماماً في حماية الشفتين. ومن أكثر المكوّنات المتواجدة في مرطّبات الشفاه نذكر شمع النحل وزبدة الشيا وزيت الجوجوبا وغيرها.



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ماذا أتجنّب لأضمن معالجة شفتيّ؟



لتضمني معالجة شفتيك من التشقّق، ابتعدي عن المرطّبات ذات التركيبات السائلة. وفي هذا الصدد، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ تطبيق مستحضرات لغير الشفتين على الشفتين أمر خاطئ تماماً، فرائحتها ومكوّناتها لا تناسب هذه المنطقة من الوجه تحديداً.



كيف أقشّر شفتيّ؟



حين تتشقّق الشفتان وتتقشّران، دائماً ما نشعر بدافع للتخلّص من الجلد الميت على سطحهما. ولتحقيق هذه الغاية، لا بدّ من اللجوء إلى طريقة صحية وسليمة لا تؤذيهما. لذلك، اتّبعي الخطوات الآتية:



طبّقي مرطّب الشفاه الخاص بك وانتظري خمس دقائق.



ضعي سكر على طبقة المرطّب.



ابدئي بفرك شفتيك بواسطة أصابعك بنعومة.



بعد ذلك، طبّقي من جديد المرطّب على الشفتين المتجدّدتين.



ماذا عن وتيرة التطبيق؟



للعناية العادية بالشفتين، ننصحك بتطبيق المرطّب ثلاث مرّات في اليوم، صباحاً وظهراً ومساءً. أمّا في حال شعرت بجفاف شديد، فرطّبي شفتيك كلّما شعرت بحاجة إلى ذلك. ويبقى الأهمّ أن تنتبهي إلى ضرورة الاستخدام العادل لتتيحي لشفتيك فرصة الاستفادة من فعالية المكوّنات باستمرار.

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