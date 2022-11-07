متى يتقشر الوجه بعد التقشير البارد؟

الوكيل الإخباري - السبب الكامل وراء حصول الشخص على التقشير الكيميائي هو حرق السطح والتخلص من طبقات خلايا الجلد الجافة التالفة. من أجل القيام بذلك ، يجب أن يتساقط الجلد وهو أكثر ما يكرهه الكثير من الناس في التقشير الكيميائي إزالة الجلد الجاف قبل أن يؤدي إلى ظهور ندبات واحمرار إضافي.

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تقشر الوجه بعد التقشير البارد







قد يستغرق التقشير ما بين 7-10 أيام في المتوسط أو أكثر حسب العوامل الداخلية والخارجية مثل نوع الجلد والعمر والطقس ونمط الحياة والهرمونات.

يمكن أن يحدث احمرار طفيف وحساسية للجلد وتقشر لأن علاجك يزيل خلايا الجلد السطحية الميتة.

ستتفاعل مناطق أخرى من الجسم بشكل مختلف لأن نسيج وجهك وفروة رأسك تختلف عن نسيج صدرك وظهرك وذراعيك وساقيك.

قد تستغرق عملية الشفاء وقتا أطول في تلك المناطق.



قد تصبح بشرتك خشنة ، غير مكتملة ، داكنة الجودة بعد أيام قليلة من هذا العلاج، هذا أمر طبيعي ومتوقع وسيحل من تلقاء نفسه.

عادة ما تكون المناطق الأولى للتقشير حول الأنف والفم ، ولكن يمكن أن تبدأ في أي مكان.

يبدأ معظم الناس في التقشير في اليوم الثالث أو الرابع بعد العلاج.

من الممكن أيضا عدم التقشير على الإطلاق، إذا حدث هذا ، فستظل تستفيد من العلاج لأن الجلد قد تقشر مجهريًا.

يمكنك وضع ضغط بارد برفق على المنطقة المعالجة حسب الحاجة لأي حرق أو تهيج مرتبط بعلاجك.



احرصي على تجنب الحرارة الزائدة على المنطقة المعالجة والتعرض المباشر للشمس من أي نوع وكذلك أسرّة التسمير والتسمير الذاتي في المناطق المعالجة لمدة 4 أسابيع بعد العلاج.



لا تمارسي تمارين شاقة لمدة 2-3 أيام بعد العلاج لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب ويمكن أن تسبب التهاب بشرتك بشدة.



يمكن أن يؤدي التعرق المفرط بعد العلاج إلى تهيج الجلد أو التسبب في ظهور تقرحات بسبب عدم قدرة العرق على الهروب من خلال الطبقة العليا من الجلد الميت.

حاولي تجنب التعرق إلا بعد توقفك عن التقشير لتجنب شد الجلد قبل الأوان لأن ذلك قد يسبب ندبات.

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