نصائح جمالية لا تزول للمرأة الأربعينية إعتمديها لبشرة أكثر شبابا

الوكيل الإخباري - البشرة تبدأ بفقدان مرونتها بفعل التقدم في العمر بعد سن الأربعين، ففي هذه المرحلة العمرية ينخفض الكولاجين وتضعف مرونة الجلد جراء التغييرات التي تطرأ على الجسم ككل، لكن من خلال بعض الاهتمام بالبشرة يمكن تأخير التأثيرات السلبية على الجلد والحد من علامات التقدم بالسن و أولها ظهور التجاعيد حول العين وزوايا الأنف وانكماش الجلد وجفاف البشرة.



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كريم حماية من الشمس



ملامح الإرهاق ومعالم الزمن تبدأ بالإنعكاس على البشرة بعد سن الأربعين اذا لم يتوفر لها العناية اللازمة، والتي تبدأ من كريم الحماية من الشمس. فهذا الكريم يشكل طبقة واقية من الأشعة فوق البنفسجية والمؤذية لخلايا الجلد والمسببة بترهل البشرة مبكرا وبالتصبغات الداكنة. فلا تتخلي اذا بهذا السن عن كريم الوقاية من الشمس في كل مواسم السنة، واحرصي على تطبيقه قبل الخروج من المنزل، ثم تجديد طبقة أخرى منه بعد مضي ساعتين. كما يمكنك اختيار كريم الأساس مع كريم الحماية معاً.



ترطيب البشرة



السر في مرونة بشرة النجمات بعد سن الأربعين عام وعدم تأثرها بأجواء التصوير والشمس والأضواء هو عنصر الترطيب. فالبشرة المرطّبة جيدا تكون أقل تأثراً وحساسية اتجاه العوامل الخارجية المختلفة مثل الطقس و أشعة الشمس، لذا يتوجب على المرأة الأربعينية الحفاظ الدائم على ترطيب البشرة من خلال استخدام كريمات ترطيب خاصة للنهار وأخرى لليل مع مراعاة بأن تكون ملاءمة لنوعية بشرتها. من المستحسن استشارة الطبيب المختص لاختيار الكريمات الأنسب للبشرة، كذلك لا بد من ان تحتوي الكريمات على عناصر غنية بالكولاجين وحمض الهيالورونيك واللذان يجعلان البشرة بمظهر أكثر شباباً.



كريمات غنية بفتيامين أ



من المهم للمرأة الأربعينية استخدام الكريمات الغنية بفيتامين أ قبل النوم، فهذه الكريمات اثبتت فعاليتها في الحفاظ على نضارة البشرة، لأنها تُحافظ على الكولاجين، كما أنها تعمل على تقشير الطبقة الخارجية من الجلد، ما يُساعد طبقة الكولاجين على إنتاج خلايا جلد جديدة أكثر حيوية.





ترطيب البشرة لا يكفي من دون الاهتمام بترطيب منطقة العين بكريمات مخصصة لها. فهذه المنطقة من أكثر الأجزاء رقة في الوجه وتتعرض بسهولة لغزو التجاعيد في الوجه خاصة انه لا توجد أي غدد زيتية للمساعدة في حفظ الترطيب في الجلد الرقيق. لذلك اسخي على منطقة حول العين بكريمات العيون المرطبة لمنع من ظهور التجاعيد حول العين والتخلص من الهالات السوداء والانتفاخات مما يجعلك تتميزين بإطلالة شبابية ونضرة.





تقشير البشرة



بشرة المرأة الأربعينية تحتاج لمساعدتها على التجدد والتخلص من الخلايا الميتة للكشف عن طبقة جلدية بمظهر جديد ومشرق، ومن هنا يلعب التقشير دورا كبيرا في استعادة نضارة البشرة بعد سن الاربعين. استخدمي كريمات تقشير من ماركات موثوقة او طبقي ماسكات طبيعية مرتين في الشهر على الأقل مع الحرص على عدم التعرض للشمس بعد التقشير لفترة ليلة واحدة على الأقل لتجنب احتراق البشرة بعد عملية التقشير.



تناول نظام غذائي صحي



البشرة هي مرآة لما نأكله وفق الجملة التي يرددها الأطباء على مسامعنا. ومن هنا يتوجب على المرأة الاربعينية الانتباه جيداً لما تأكله مع ضرورة التركيز على بعض الأطعمة التي توفر العناصر الغذائية الضرورية لها مثل فيتامينات "سي" ومعدن الزنك ومضادات أكسدة يمكن الحصول عليها بمصدر طبيعي من الخضراوات والأسماك والفواكه والحبوب فضلا عن الحليب ومشتقاته.

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