نصائح للاستيقاظ نشيطة كل صباح

الوكيل الاخباري - هل تستيقظين كل صباح وتشعرين بالحيوية للانغماس في أشعة الشمس وبدء اليوم بإيجابية؟.. بالتأكيد يحلم الكثيرون منا ببدء يومهم بالشعور بالانتعاش، لكن لسوء الحظ يكون الواقع بعيداً كل البعد عن هذا الحلم.

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إذا كنتِ تعانين أثناء الاستيقاظ في الصباح، وتحتاجين إلى فنجان القهوة للحصول على جرعة من الطاقة والانتعاش، فأنتِ بحاجة إلى إجراء بعض التغيير لاستعادة تلك الشرارة والطاقة العالية، ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق للتغلب على الكسل و الاستيقاظ بحيوية.



كيف تستيقظين بطاقة وتحفيز؟







1. غيري جدول نومك:

إن وضع جدول نوم جيد، واتباع ممارسة صحية لنظافة النوم، سيأخذان شوطاً طويلاً في بناء حياة ناجحة وصحية، ويجب عليكِ دائماً محاولة الحفاظ على دورة نوم واستيقاظ منتظمة إلى حد ما، للاستيقاظ وأنت تشعرين بصحة جيدة وانتعاش.



2 . قولي لا للنوم المتأخر:

عليكِ تجنب النوم في ساعات متأخرة جداً من الليل، بالفعل هناك الكثير من الأشياء التي تلهينا عن النوم في موعد محدد، لكن عليكِ القيام بذلك، سواء من خلال القراءة أو سماع الموسيقى الخفيفة الهادئة، وللحصول على بعض الاسترخاء، بقدر الإمكان ابقي بعيدة عن الضوء الأزرق من الهاتف المحمول الذي سيبقيكِ مستيقظة طوال الليل، لأنه يقلل إفراز الميلاتونين (هرمون النوم).



3 . قائمة مهام لليوم القادم

قومي بتدوين الأشياء التي تتطلعين إليها خلال اليوم التالي، إذ إن وضع قائمة بالأشياء التي يجب القيام بها سيجعلكِ تشعرين بالتمكين والتحفيز لليوم المقبل، وسوف تميلين إلى النوم في مزاج خفيف مع العلم بأن لديكِ خطة منظمة لليوم التالي.



4 . ابدئي يومك بملاحظة هادئة:

إن وجود روتين صباحي صحي أمر غير قابل للتفاوض، بحيث يحدد المزاج والنوايا الحسنة طوال اليوم، ويمكنكِ تجربة اليوغا أو التأمل، حتى لمدة 15 دقيقة، أو قد تفكرين في وجود بعض أنظمة اللياقة البدنية في الصباح التي من شأنها تنشيطكِ، ومهما حدث التزمي بهذا الروتين لرؤية أفضل النتائج على المدى الطويل.



5 . قومي بالمهام المملة أولاً:

ابدئي يومكِ بالتحديات الصعبة التي قد تلجئين إلى تأخيرها طوال اليوم، لأن التخلص منها في بداية يومكِ يمنحكِ دفعة من النشاط والتحفيز، ما يبقي عقلكِ هكذا طوال اليوم.



6 . لا تضغطي على الغفوة:

الزر الأكثر حباً على المنبه الخاص بنا يضر أكثر مما ينفع عندما يتعلق الأمر بمحاولة الاستيقاظ بالحيوية، إذا قضيت النصف ساعة الأخيرة من نومكِ في "النوم المجزأ"، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على قدرتكِ على العمل طوال اليوم.



جربي اختراق دورة النوم لمدة 90 دقيقة عن طريق ضبط المنبه قبل 90 دقيقة من وقت الاستيقاظ، حتى تكسري دورة النوم، وقبل الدخول في دورة أخرى يصعب الاستيقاظ منها.

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