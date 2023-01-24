هل أنتِ في الثلاثينات؟.. 6 أسرار للحفاظ على جمالكِ وتجنب الشيخوخة

الوكيل الاخباري - مع تقدمنا في السن، تصبح بشرتنا أقل مرونة وأكثر تصبغاً وضعفاً بسبب الفقد التدريجي للإيلاستين والكولاجين في خلايا الجلد، ويؤدي انخفاض إنتاج الزيت في الجلد مع الشيخوخة الداخلية إلى جفاف الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد.



وقد أصبحت الهالات السوداء، وحب الشباب والبشرة الباهتة، مشكلة شائعة بسبب الاختلالات الهرمونية، لذلك تحتاجين عزيزتي إلى عناية إضافية ببشرتك في الثلاثينات من العمر للحفاظ على جمالكِ، ولتأخير علامات الشيخوخة والتعامل مع مشاكل بشرة البالغين.



في ما يلي نقدم بعض نصائح العناية بالبشرة، التي يجب عليكِ اتباعها في الثلاثينات من العمر، للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها وتغذيتها بشكل جيد طوال الوقت:



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الترطيب



يمكن أن يساعد شرب كميات كافية من الماء، ووضع مرطب على الجلد، في الحفاظ على مرونة الجلد. إلى جانب ذلك، فإن الترطيب الكافي في خلايا الجلد يمنع الإفراط في إنتاج الزيت المسؤول عن حب الشباب ومشاكل الالتهابات الأخرى.



ويُعد الريتينويد، فيتامين ج، أحماض الهيالورونيك، حمض الجليكوليك، أحماض الهيدروكسي، الإنزيم المساعد Q10، الببتيدات، مستخلصات الشاي، مستخلصات بذور العنب، والنياسيناميد من بين المكونات النشطة، التي يجب على المرء أن يبحث عنها أثناء شراء المرطب.



وتعمل هذه المكونات على تعزيز إنتاج الكولاجين وإصلاح خلايا الجلد التالفة، كما يمكن أن يحمي الترطيب أيضاً طبقة الجلد من الأضرار البيئية المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة.



التقشير



تقشير البشرة مرتين في الأسبوع يزيل خلايا الجلد الميتة، ويكشف عن خلايا أكثر صحة وأحدث تحتها، ما قد يساعد على تفتيح البشرة وتقليل حب الشباب، كما أن التخلص من خلايا الجلد الميتة بالتقشير يساعد في عملية التجدد الطبيعي للجسم ودوران الخلايا.



وتعمل المقشرات الفيزيائية بمكونات مثل الجوز والمشمش وملح البحر كمواد كاشطة للتخلص من خلايا الجلد الميتة، كما أن فرك الجلد بحركة دائرية يزيد من تدفق الدم ويشد الجلد. ويعزز التقشير طويل الأمد مرونة الجلد ويقلل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



لا تتخطي واقي الشمس



الأشعة فوق البنفسجية هي شيخوخة بطيئة يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتؤدي إلى تسمير البشرة وبقع الشمس وتؤدي إلى تفاقم إنتاج الزيت، لذلك فإن اعتياد استخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية، أمر بالغ الأهمية لمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتقليل تصبغ الجلد.



وعليك اختيار واقٍ من الشمس يناسب نوع بشرتك ويوفر حماية كافية من أشعة الشمس، حيث إن الواقي الطبيعي من الشمس، المعروف أيضاً باسم واقي الشمس هو الخيار الأفضل للحماية من أشعة الشمس، لأنها تميل إلى إضافة طبقة حماية على الجلد وتقليل خطر التصبغ.



ومن هنا، يجب عليك عزيزتي اختيار واقٍ من الشمس يحتوي على مكونات نشطة، مثل: الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم لإبعاد الأشعة فوق البنفسجية وتبديدها بعيداً عن الجلد.



اعتماد نظام غذائي متوازن



تؤثر أنواع الطعام التي نأكلها تأثيراً مباشراً في بشرتنا، وإن اعتماد نظام غذائي صحي ومغذٍّ سيؤدي إلى بشرة متوهجة ومغذية، حيث إن وظائف المناعة الصحية تحمي حاجز الجلد من الجذور الحرة.



قومي بتضمين الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية في نظامك الغذائي للحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها، والأطعمة الغنية بفيتامين سي للحصول على بشرة مشرقة، والفواكه والخضراوات الملونة لتعزيز إنتاج الكولاجين.



وقللي تناول العناصر المقلية والخبز الأبيض واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان والكافيين والسكر والكحول، لأنها يمكن أن تسرع عملية شيخوخة الجسم.



إزالة المكياج قبل النوم



بغض النظر عن مدى شعورك بالتعب بعد يوم طويل من العمل، فإن التنظيف المزدوج مهم لإزالة بقايا المكياج، لأنه في حال ظل المكياج على الوجه لساعات طويلة، يمكن للبكتيريا أن تزدهر وتؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب.



لذا، يجب عليكِ استخدام مزيل مكياج مائي لأنواع البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، ومزيل مكياج زيتي لأنواع البشرة الجافة، وتأكدي من وضع طبقة سميكة من المرطب لزيادة الترطيب وإصلاح تلف الجلد طوال الليل.





تناول المكملات



في بعض الأحيان، حتى النظام الغذائي المتوازن لا يفي بالمتطلبات الغذائية للجسم، ابدئي بتناول المكملات الغذائية التي تفيد البشرة، وتساعدك على الاحتفاظ بمظهر متألّق وشبابي، وهنا يمكنك سيدتي تناول فيتامين (ب 6)، و(ج)، و(هـ)، وزيت السمك أوميغا 3، والزنك ومكملات الكولاجين، للحفاظ على المرونة وتقليل علامات الشيخوخة.



ممارسة الأنشطة البدنية



حافظي على لياقة الجسم ونشاطه، من خلال ممارسة التمارين الرياضية والجري واليوغا بانتظام، أو أي نشاط بدني من اختيارك، وأيضاً الانغماس في الأنشطة العالية الكثافة يعزز الدورة الدموية، ويزيل السموم من الجسم عن طريق التخلص من الفضلات الموجودة داخل المسام، والتي يمكن أن تمنع حب الشباب، وتضفي توهجاً صحياً.

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