السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية تُجدد دعوتها لسائقي مركبات الشحن بضرورة تثبيت الحمولة

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

السبت، 13-05-2023 11:18 ص

هل أنتِ متوترة؟.. جربي هذه الحيلة لرفع مزاجكِ فوراً

f0b1df1c-be98-4bb6-9b7b-924f3dbd1479


الوكيل الاخباري - النشاط البدني أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للحفاظ على صحة بدنية جيدة، لكن أيضاً لصحتكِ العقلية. هناك العديد من الدراسات في جميع أنحاء العالم، التي أثبتت فوائد ممارسة الرياضة لتخفيف التوتر، لكن إذا كنتِ لا تحبين التمارين القاسية كثيراً، فيمكنكِ اختيار بدائل أخرى، مثل: الجري والركض، للحفاظ على التوتر بعيداً، لذا إذا كنتِ تتوترين كثيراً مؤخراً، فامنحي الجري فرصة!

كيف يساعد الجري على تخفيف التوتر؟
يشعر معظم الناس، عندما يكونون متوترين، بعدم الراحة، وهذا هو السبب في أن الجري طريقة رائعة للتعامل مع ذلك. يمكن أن يؤدي الوقوف على قدميكِ والجري إلى التخلص من الشعور بالأرق، علاوة على ذلك، فإن المشهد المتغير، والمساحة الخارجية، هما مرة أخرى من النقاط الإضافية.

تشير الأبحاث المنشورة في مجلة علم النفس الصحي، أيضاً، إلى أن الجري عند الإجهاد سيساعدكِ على التعامل مع أي موقف مرهق، والتحديات الأخرى، بشكل أفضل، علاوة على ذلك يساعد أيضاً في تحفيز عقلكِ، ما يساعد على التعامل مع الإجهاد.

اضافة اعلان


الجري يطلق الإندورفين:
تماماً مثل أي شكل آخر من أشكال النشاط البدني، يطلق الجري أيضاً الإندورفين، والهرمونات الجيدة، ويرفع اندفاع الإندورفين مزاجكِ، ما يجعلكِ تشعرين بتحسن، وأقل توتراً، وبصرف النظر عن الإندورفين، يطلق الجري أيضاً مواد كيميائية، مثل: السيروتونين والنورادرينالين، في الدماغ، وهذه مواد كيميائية سعيدة حاسمة لرفع مزاجك.


وقد وجدت دراسة نشرت في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية، أيضاً، أن الانخراط في الجري يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق، ووجدت أيضاً أن الجري كان فعالاً إلى حد ما، عندما يكون العلاج غير متوفر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d157a4bb-6205-4e10-b58e-7349b45c8152

"كونتور الحناء" أحدث اتجاه مكياج.. هل يستحق المخاطرة؟

25e8ca22-3b4e-479a-836d-c87594558e4f

هل يمكنك إنقاص الوزن أثناء النوم؟

3396906-408594824 (1)

متى عليكِ منح أظافرك استراحة من الطلاء؟.. إليك الإجابة

22728

هل هناك علاج حقيقي لشيب الشعر؟.. إليك الإجابة

7db8a8eb-9ee8-44a9-8625-adb2c9a36c14

5 آثار جانبية لإزالة الشعر بالليزر.. عليكِ معرفتها

c1581849-4f9d-4e8f-b728-f827be47a33e

آخر الصيحات الجمالية.. لبشرة ناعمة ومتوهجة

أخبار متعلقة
100879

كيفية إدارة الإجهاد أثناء الحمل.. نصائح الخبراء

b7125e28-e35e-4c7d-b673-857cd5957309

إذا كنتِ تعملين من المنزل.. وضعيات يوغا تزيد إنتاجيتكِ