إذا كنتِ تعملين من المنزل.. وضعيات يوغا تزيد إنتاجيتكِ

الوكيل الاخباري - العمل من المنزل له مزاياه وعيوبه، صحيح أنه يبدو أكثر ملاءمة لعدد كبير من العاملين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى إنتاجية الفرد العامل خلال هذا الوقت؟



أجبرت جائحة فيروس كورونا (covid-19) عدداً كبيراً من الأشخاص على إنشاء مكاتب لهم في منازلهم، ناهيك عن سيطرة مشاعر القلق والإجهاد على قسم آخر من الناس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ويمكن القول بأن ثمة مصادر لهو، والتزامات إضافية عند العمل من المنزل.



ولكن هل تعلمين أن ممارسة اليوغا يمكن أن تعزز مستويات ذاكرتكِ وتركيزكِ، ما يحسن قدرتكِ على تأدية مهام متعددة بكفاءة وزيادة إنتاجيتكِ أيضاً؟



نقدم لك بعض الوضعيات الخاصة باليوغا، لتمارسيها من أجل تعزيز رفاهيتكِ العقلية والبدنية، بالإضافة إلى قدراتكِ كمحترفة.





أبرز وضعيات اليوغا لزيادة الإنتاجية:



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وضعية تاداسانا Tadasana:



من الوضعيات التي تقلل الشعور بالضغوط والتوتر والقلق، كما تعمل على تهدئة جسمكِ وعقلكِ، وتحسين الوعي الذاتي لديكِ، ويمكنكِ اتباع الخطوات التالية:



· قفي بجسم مشدود.



· أبقي ذراعيكِ بجانب جذعكِ، واستنشقي.



· مدي ذراعيكِ للخارج، واشبكي أصابعك فوق الرأس.



· ارفعي كعبكِ برفق، وقومي بتمديد يدكِ إلى السقف.



· تنفسي بلطف، وليصل الهواء إلى معدتكِ.



· استمري في رفع كعبكِ، ومد يديكِ إلى السقف.



· أطلقي زفيراً، وأنزلي كعبكِ ببطء، وحرري أصابعكِ.





وضعية براناماسانا Pranamasana:



تعمل وضعية اليوغا هذه على تعزيز التوازن بين جانبي الجسم، وتطور شعور الاتزان بين الجسم والعقل، ويمكنكِ اعتماد الخطوات التالية:



· قفي بثبات على الأرض.



· ضعي ذراعيكِ معاً أمام قلبكِ مع موازية ساعديكِ للأرض.



· مدي المرفقين إلى الخارج، لتشعري بانفتاح صدركِ.



· اضغطي بلطف بين راحتي يديكِ، وتنفسي بهدوء.





وضعية ناوكاسانا Naukasana:



يمكنكِ الحصول على جسم رشيق وصحي من خلال دقائق لممارسة وضعية ناوكاسانا، حيث تعمل على تقوية عضلات المعدة والظهر والساق معاً، بالإضافة إلى أنها تحسن أداء الجهاز الهضمي، وتعزز نحت الخصر، وبالتالي الشعور بفقدان الوزن أكثر، خطوات هذه الوضعية كالتالي:



· اجلسي على سجادة اليوغا مع تمديد ساقيكِ بالكامل.



· قومي بثني ركبتيكِ مع إمالة جذعكِ للخلف.



· مدي الذراعين أمامكِ، وارفعي ساقيكِ إلى زاوية 45 درجة.



· مع ذراعيكِ بالتوازي مع الأرض، حافظي على نظرتك أعلى أنفكِ.



· تنفسي بطريقة صحيحة.





وضعية سانتولاناسانا Santolanasana:



تطور وضعية اليوغا (سانتولاناسانا Santolanasana ) العديد من الوظائف في جسمكِ، فهي تنشط الجسم بالكامل وتغرس الشعور الإيجابي، كما تقوي العمود الفقري وعضلات البطن، وتحقق التوازن في الجهاز العصبي، وتزيد الشعور بالانسجام.



كيفية اعتماد الوضعية:



· مددي جسمكِ على الأرض.



· الآن استنشقي، وأسقطي جذعكِ إلى الأمام حتى يصبح ذراعاكِ عموديين على الأرض.



· حافظي على كتفيك مباشرة فوق المعصم.



· مع جذع موازٍ للأرض، اضغطي على ذراعيكِ إلى الداخل.



· تأكدي من إبقاء السبابة مضغوطة بإحكام على الأرض.



· اخفضي ركبتيك إلى الأرض.



· تأكدي من النظر مباشرة إلى الأرض.



· احتفظي بالوضعية لفترة من الوقت.

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