هل المايونيز مفيد لشعركِ؟

الوكيل الاخباري - ربما تكونين قد جربتِ عدداً كبيراً من المنتجات والعلاجات التجارية، التي إما تركت شعركِ دهنياً أو منحتكِ نتائج محدودة، الحقيقة هي أن هناك مكوناً طبيعياً واحداً، يمكن أن يفعل المعجزات لشعركِ! هل تعلمين أن هناك فوائد متعددة للمايونيز للشعر؟

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استخدمت الكثيرات المايونيز لتغذية شعرهن، هذا لأنه غني بالبروتين والفيتامينات، ويمكنه علاج مجموعة متنوعة من مشاكل الشعر، وغالباً ينسب إلى المايونيز علاج مشاكل الشعر، مثل: قشرة الرأس، ويقال أيضاً إنه يعطي شعركِ مظهراً صحياً ولامعاً ونابضاً بالحياة.



فوائد المايونيز للشعر:



المايونيز يحتوي على الخل وصفار البيض والزيت النباتي، ويساعد الخل على تقليل قشرة الرأس، إنه مضاد للبكتيريا وللالتهابات، ويساعد على الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني لفروة الرأس، ويحتوي صفار البيض على ببتيدات يمكن أن تحفز نمو الشعر في خلايا الحليمات الجلدية البشرية، ويمتلئ صفار البيض أيضاً بالبروتينات والأحماض الدهنية اللازمة لنمو الشعر وتكييفه.



ويمكن أن تكون الزيوت النباتية بديلاً جيداً لتحسين صحة الشعر، ومنع تلف الشعر، وقد أظهرت دراسة أجريت بين الأطفال الذين يعانون قمل الرأس، أن المايونيز ساعد في تقليل حشرات الرأس أيضاً.







1. قناع المايونيز والبيض:

البيض مليء بالبروتينات، التي تساعد على تغذية شعرك، ويحتوي البيض على البيوتين، ما يساعد على تحسين مرونة الشعر، ويقلل الكسر والتلف.



كل ما تحتاجين إليه:

· بيضتان كاملتان.

· 5 ملاعق كبيرة من المايونيز.



كيفية الاستخدام:

· اخفقي المايونيز والبيض في وعاء، حتى تحصلي على خليط ناعم.

· ضعي هذا الخليط على شعركِ، بدءاً من الجذور، وصولاً إلى الأطراف.

· بمجرد تغطية كل شعركِ، اتركي قناع الشعر لمدة 20 دقيقة.

· اغسلي القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.



2 . قناع المايونيز والعسل:

العسل مرطب شهير، يساعد على سد الرطوبة في شعركِ، يحتوي أيضاً على خصائص مضادة للأكسدة وللبكتيريا وللفطريات وللفيروسات، وقد يساعد في تحسين صحة الشعر وفروة الرأس.



كل ما تحتاجين إليه:

· 1/2 كوب مايونيز.

· ملعقتان كبيرتان من العسل.

. ملعقة كبيرة من خل التفاح.



كيفية الاستخدام:

· امزجي جميع المكونات في وعاء، حتى تحصلي على خليط ناعم.

· ضعي هذا الخليط على شعركِ، بدءاً من الجذور، وصولاً إلى الأطراف.

· بمجرد تغطية كل شعرك، اتركي القناع لمدة 30-45 دقيقة.

· اغسلي القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.



3 . قناع المايونيز وزيت الزيتون:

يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر عن طريق اختراقه جزئياً، من خلال جذع الشعر.



كل ما تحتاجين إليه:

· 1/2 كوب مايونيز.

· 1/2 كوب زيت زيتون.



كيفية الاستخدام:

· امزجي المكونات في وعاء، حتى تحصلي على خليط ناعم وزيتي.

· ضعي هذا الخليط على شعركِ، بدءاً من الجذور، وصولاً إلى الأطراف.

· بمجرد تغطية كل شعركِ، اتركي قناع الشعر لمدة 30 دقيقة.

· اغسلي القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.



4 . قناع شعر المايونيز والأفوكادو:

غالباً يستخدم الأفوكادو لحماية الشعر من التلف، كما أنه يستخدم لتجديد شباب الشعر الجاف.



كل ما تحتاجين إليه:

· 1 كوب مايونيز.

· 1/2 حبة أفوكادو ناضجة.



كيفية الاستخدام:

· اهرسي الأفوكادو في وعاء، حتى يصبح خالياً تماماً من الكتل.

· أضيفي المايونيز، واخلطيه حتى تحصلي على خليط ناعم.

· ضعي هذا الخليط على شعركِ، بدءاً من الجذور، وصولاً إلى الأطراف.

· اتركي قناع الشعر لمدة 20 دقيقة.

· اغسلي القناع بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.



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