هل تريدين بشرة متوهجة؟.. لا تفوتي هذا الثلاثي

الوكيل الاخباري - العناية بالبشرة مهمة، ولكن اتباع خطوات متعددة في السعي وراء بشرة خالية من العيوب يمكن أن يكون مرهقاً، ويرجع ذلك إلى حقيقة أننا غالباً ما نتجاهل الجانب العام من روتين العناية بالبشرة، وبدلاً من ذلك نركز فقط على التطبيقات الخارجية لمنتجات العناية بالبشرة.



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اختيار نظام غذائي مناسب ومكونات في نظام جمالنا أمر ضروري بنفس القدر، لذا سنناقش الأشياء الطبيعية للبشرة المتوهجة التي يجب أن تكون لديكِ في روتين العناية بالبشرة.





3 أساسيات للبشرة المتوهجة









1. البروتين النباتي



البروتينات النباتية لها فوائد متعددة لأنها توفر خيارات غنية بالمغذيات وصحية للقلب للنباتيين على حد سواء.



يوفر البروتين النباتي الدعم الهيكلي للبشرة والشعر ويعمل بشكل ممتاز للبشرة عن طريق موازنة الهرمونات، إنه يضمن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ بشكل جيد، وهذا بدوره له تأثير مباشر على كل من صحة الجلد والشعر.



يمكننا الحصول على البروتين النباتي عن طريق استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين التي تحتوي على الأحماض الأمينية التي تعزز إنتاج الكيراتين الطبيعي في الجسم والفيتامينات والمعادن المحددة التي تدعم هذه العملية.



وتشمل هذه البيوتين (الموجود في المكسرات والفاصوليا والقرنبيط والفطر)، وفيتامين (أ) الموجود في اليقطين والبطاطا الحلوة والبقوليات والجزر النيئ، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الأطعمة الكبريتية مثل براعم اللفت.



2. الكولاجين



يعرف الكولاجين بأنه البروتين الأكثر وفرة الموجود في الجسم، وهو معروف شعبياً بفوائده المضادة للشيخوخة هذه الأيام.



يتم تصنيعه في الجلد بواسطة الخلايا الليفية الجلدية، ويؤدي فقدان التوازن بين إنتاج الكولاجين وتدميره إلى انخفاض قوة الشد وتشكيل التجاعيد. وتحدث عملية تدهور الكولاجين بسبب سوء التغذية والتعرض المفرط لأشعة الشمس.



يساعد الكولاجين في تحسين سلامة البشرة وتعديل شيخوخة الجلد، فمع تدهور كمية الكولاجين في جسمنا مع تقدم العمر، من الأهمية بمكان الاستعانة بمصادر خارجية من خلال مصادر مختلفة.



يتوفر الكولاجين بأشكال استهلاك متعددة مثل الأقراص الفوارة والمسحوق والمواد الهلامية وما إلى ذلك، ويوجد أيضاً في أشكال نباتية وبحرية.





3. الجلوتاثيون



الجلوتاثيون هو واحد من أكثر عوامل تفتيح البشرة، ويلعب وزنه الجزيئي المنخفض ثلاثي الببتيد، دوراً بارزاً في الحفاظ على توازن الأكسدة داخل الخلايا، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة الرائعة، فإن قدرته على تعزيز عملية تفتيح البشرة وتفتيحها هي عامل أساسي لشعبيتها واستخدامها.



يوجد الجلوتاثيون في العديد من منتجات العناية بالبشرة، يمكن أن تكون هذه المنتجات للتطبيق الخارجي مثل الأمصال والأقنعة أو يمكن استهلاكها في شكل ملحق عن طريق الفم.



كما تساعد الأطعمة الشائعة مثل الأفوكادو والجوز والبرتقال والهليون والطماطم على زيادة مستويات الجلوتاثيون في الجسم.

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