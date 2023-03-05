هل عصير البصل الوصفة السرية لمنع تساقط الشعر؟

الوكيل الاخباري - لا يمكن إنكار حقيقة أن تساقط الشعر يمكن أن يكون أمراً حساساً ومؤلماً للغاية، وأن مجرد التفكير يقود الكثيرين إلى محاولة البحث عن طرقٍ للوقاية وإيجادِ روتينٍ فعالٍ للاستثمار في صحة شعرك في وقت مبكر والحصول على العديد من الفوائد بالتأكيد.



وبالطبع هناك الكثير من الأفكار التسويقية والمنتجات التي تزعم الشركات المُصنّعة لها بقدرتها الشفائية والعلاجية، ولذلك يصبح من الضروري فهم ما تضعينه على شعرك وهل يساعد بالفعل أم أنها مجرد مزاعم.





وإحدى تلك الطرق التي بدأت في الظهور مؤخراً، وتبدو مجنونة بعض الشيء هي وضع عصير البصل الخام مباشرة على رأسك.



وفي حين أنه قد لا يكون أكثر العلاجات المنزلية ذات الرائحة الطيبة، إلا أن العديد من الأطباء قد أعطوه بالفعل الضوء الأخضر، إذ أن لديه القدرة على استعادة الخلايا حول فروة الرأس والجذور، مما يؤدي إلى تقليل تساقط الشعر.



البصل قوة غذائية



اضافة اعلان







يعتبر البصل مضاداً طبيعياً للالتهابات، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويحتوي على الألياف والبريبايوتكس، التي تساعد على الهضم، كما أنه مليء بالعناصر الغذائية التي تعمل على تحسين الصحة العامة.



ويوضح خبراء الشعر أن «عصير البصل لديه القدرة على المساعدة في تحفيز بصيلات الشعر وبالتالي تشجيع نمو الشعر، إضافةً إلى أنه مطهر طبيعي».



وعلى سبيل المثال يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر الناجم عن مرض التهابي، وضعف تدفق الدم، وسوء التغذية بفائدة، وذلك بسبب قدرة عصير البصل على مكافحة أي التهابات في فروة الرأس أو علاج البكتيريا التي قد تمنع بصيلات الشعر من النمو.



وهناك العديد من الأدلة التي تدعم كل ما ذكرناه سابقاً، فمثلاً داء الثعلبة هو مرض جلدي شائع نسبياً يتسبب على وجه التحديد في إصابة الجهاز المناعي، ويؤدي إلى تقييد نمو الشعر في مناطق معينة من الجسم أو فروة الرأس، ولكن، لحسن الحظ، بصيلات الشعر لم تمت، لذا فإن إعادة نمو الشعر ممكنة.



وهنا يأتي دور عصير البصل، إذ منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أجريت دراسة على مرضى داء الثعلبة حيث طبقوا عصير البصل على فروة رأسهم مرتين يومياً، ولمدة شهرين.



وفي منتصف التجربة، شهد 74٪ نموًا للشعر وبعد أسبوعين وصل إلى 87٪، وهو دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن التطبيقات الموضعية لعصير البصل لها إمكانات حقيقية.





إضافة البصل إلى روتين العناية بالشعر



إذا كنتِ تفكرين في تجربة عصير البصل، فإن الخبر السار هو أنه خيار نمو شعر ميسور التكلفة للغاية ولا يحتوي على أي سلبيات، كما أنه يسهل إعداده في المنزل طازجاً.



وكانت كاردي بي ذات مرة قد أكدت استخدامها لهذا العصير وفعاليته، حيث أشارت إلى أنها تغلي البصل في الماء وتستخدم هذا السائل لغسل شعرها، كما أنها تضيف بعضاً من زيت جوز الهند أو زيت الخروع في الخليط لإزالة الرائحة.



وفي حال كنتِ ترغبين في التمسك بالطريقة المجربة والصحيحة التي تمت دراستها، فإن إضافة البصل المقطّع إلى الخلاط ووضع هذا السائل على فروة رأسك مرتين في اليوم سيكون هو الأفضل، كما أن هذه الطريقة أكثر فاعلية إذا تركتها طوال الليل لكن يوصى بترك العصير على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج