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الخميس، 27-10-2022 01:39 م

وصفات طبيعية لتبييض الاسنان في المنزل

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الوكيل الإخباري - تحلم معظم النساء بالحصول على ابتسامة رائعة وأسنان بيضاء لامعة. ومع ذلك لا يمكن للجميع الذهاب إلى طبيب الأسنان لتبييض أسنانهم، لذلك هناك طرق فعالة للغاية لتبييض أسنانك بشكل طبيعي في المنزل. اليك وصفات طبيعية لتبييض الاسنان في المنزل.

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صودا الخبز

 


تحتوي صودا الخبز على خصائص تبييض طبيعية، وهذا هو السبب في أنها عنصر شائع في معجون الأسنان التجاري. إنها مادة خفيفة يمكنها أن تساعد في تنظيف البقع على سطح الأسنان مما يمنع نمو البكتيريا.


لاستخدام هذا العلاج، امزجي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء وفرشي أسنانك بالفرشاة. يمكنك القيام بذلك عدة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

 

 



تناول الفواكه والخضروات

 


قد يكون النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات مفيداً لجسمك وأسنانك. على الرغم من أنها ليست بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة، إلا أن الفواكه والخضروات المقرمشة يمكن أن تساعد في التخلص من سواد الأسنان أثناء مضغك. فالفراولة والأناناس هما فئتان زُعم أنهما يساعدان في تبييض أسنانك. فتبييض الأسنان بالفراولة وخليط صودا الخبز هو علاج طبيعي أصبح مشهوراً لدى المشاهير، فحمض الماليك الموجود في الفراولة سيزيل تغير لونه على أسنانك، في حين أن صودا الخبز سوف يلطخ البقع.

 

 



معجون بودرة الكركم

 


قومي بإنشاء عجينة رقيقة عن طريق خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم العضوي والقليل من الماء في طبق صغير، ثم استخدمي فرشاة أسنان ناعمة لتطبيق العجينة على الأسنان لمدة دقيقتين. بعدها اشطفيها بالماء ثم فرشي أسنانك بمعجون الأسنان العادي.

 

 

فمسحوق الكركم هو مادة لطيفة يمكنها إزالة البقع الداكنة على سطح الأسنان لتكشف عن أسنان أكثر بياضاً. الكركم الطبيعي مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات مما يجعله خياراً رائعاً للعناية بالأسنان الطبيعية.

 

 

 

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